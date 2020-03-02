Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğundan Gine Bissau'daki siyasi krizin taraflarına tepki - Son Dakika

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Gine Bissau'da 29 Aralık'ta düzenlenen seçimlerin ardından cumhurbaşkanı olarak iki kişinin ilan edilmesinin endişe verici olduğunu bildirdi.

ECOWAS'tan yapılan yazılı açıklamada, Gine Bissau'daki son siyasi gelişmelerin endişeyle izlendiği, seçim sonuçlarının halen Yüksek Mahkeme tarafından kesinleştirilmediği kaydedildi.

Açıklamada, anayasal sürecin sonlanmamasına rağmen Umaro Sissoco Embalo ile Cipriano Cassama'nın farklı kesimler tarafından cumhurbaşkanı ilan edilmesinin seçim krizini sonlandırma çabalarına zarar verdiği vurgulandı.

Kötüleşen siyasi durumla bağlantılı iç çatışmalardan ECOWAS Komisyonunun derin endişe duyduğuna dikkat çekilen açıklamada, taraflara yasalara uygun olmayan eylemlere derhal son verilmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada, ECOWAS'ın demokratik değerleri ve ilkelerine aykırı bu eylemlerin şiddetle kınandığı belirtilerek, güvenlik güçlerinin, siyasi alana müdahalesinin endişe verici olduğu, tüm siyasi aktörlere karşı tarafsız olması gerektiği ifade edildi.

"ECOWAS, Gine Bissau yasalarının belirlediği anayasal çerçevenin dışında oluşturulan siyasi organları tanıyamaz." ifadesine yer verilen açıklamada, krizin tüm taraflarından siyasi durumu daha da kötüleştirecek, barış ve anayasal düzeni tehlikeye sokacak girişimlerden uzak durmaları istendi.

İktidar partisinin cumhurbaşkanı vekili olarak ilan ettiği Cassama istifa etti

Diğer yandan Ulusal Seçim Komisyonunun (CENI) açıkladığı seçim sonuçlarına itiraz eden iktidardaki Cape Verde'nin Bağımsızlığı İçin Afrika Partisinin (PAIGC) cuma akşamı cumhurbaşkanı vekili olarak ilan ettiği Cipriano Cassama, görevini bıraktığını duyurdu.

Cassama, ECOWAS askerleri tarafından korunan evinde yaptığı basın açıklamasında, ailesi ve kendisinin tehdit altında olduğunu, bir çatışmaya yol açmamak için istifa ettiğini söyledi.

Öte yandan son Başbakan Aristides Gomes'in ülkedeki Fransız Büyükelçiliğine sığındığı, Embalo'yu cumhurbaşkanı ilan etmek istemeyen Yüksek Mahkeme Başkanı'nın da Portekiz'e gittiği belirtiliyor.

Ayrıca PAIGC'den yapılan açıklamada, ülkedeki seçim sonrası siyasi krizin endişe verici olduğu, Embalo'nun cumhurbaşkanlığını ilan etmesinin "darbe" anlamına geldiği ifade edildi.

Açıklamada, Gine Bissau'nun demokratik kurumlarının korunması için uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yapıldı.

PAIGC, parlamentondaki 102 sandalyeden 47'sine sahip bulunuyor.

Oylar 4 defa sayıldı

Gine Bissau'da, 24 Kasım'da düzenlenen seçimin ilk turunda 11 aday yarışmış, PAIGC'nin adayı Domingos Simoes Pereira ile muhalefetin adayı Embalo ikinci tura kalmıştı.

CENI'nin açıklamasına göre 29 Aralık'taki ikinci turdan yüzde 53,55 oyla Embalo galibiyetle çıkmasına karşın, Pereira seçim sonuçlarına itiraz etmişti.

ECOWAS seçim sonuçlarının bir an önce kesinliğe kavuşturulması çağrısının ardından, Yüksek Mahkeme CENI'den oyların 4'üncü kez sayılmasını istemişti.

Komisyon son sayımda da Embalo'nun galibiyetini teyit etse de Yüksek Mahkeme sonuçları kesinleştirememişti.

Ordu Embalo'nun yanında

Yüksek Mahkeme sonuçları teyit etmese de Embalo, 27 Şubat Perşembe günü başkent Bissau'da bir otelin salonunda, Meclis Başkanvekili Nuno Gomes Nabiam, selefi Cumhurbaşkanı Jose Mario Vaz ve devlet kademesinden çok sayıda kişinin hazır bulunduğu törende yemin etmişti.

Töreni koruyan Gine Bissau ordusunun üst kademesi, Embalo'nun başbakan olarak atadığı Nabiam'ın yemin törenine katılmıştı.