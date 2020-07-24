Batı Afrika Devletleri'nden Mali'deki siyasi krizin çözümü için olağanüstü zirve kararı - Son Dakika

Batı Afrika Devletleri'nden Mali'deki siyasi krizin çözümü için olağanüstü zirve kararı

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Mali'de mayıs başından bu yana süren siyasi krize çözüm bulmak için 27 Temmuz pazartesi günü olağanüstü zirve düzenlenmesi kararı aldı.

Batı Afrika Devletleri'nden Mali'deki siyasi krizin çözümü için olağanüstü zirve kararı, System.String[]

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Mali'de mayıs başından bu yana süren siyasi krize çözüm bulmak için 27 Temmuz pazartesi günü olağanüstü zirve düzenlenmesi kararı aldı.

ECOWAS dönem başkanı ve Nijer Cumhurbaşkanı Issoufou Mahamadou, Mali'de birkaç aydır devam eden siyasi krizle ilgili olarak ECOWAS adına Senegal, Fildişi, Nijerya ve Ganalı mevkidaşlarıyla birlikte Bamako'da taraflarla yaptıkları görüşmeler sonrası basın toplantısı düzenledi.

Görüşmelerin olumlu geçtiğini, Mali'deki sosyo-siyasi gerginliği rahatlatmak konusunda iyimser olduklarını belirten Nijer Cumhurbaşkanı, "Ülkede hakim olan kriz durumuna hızlı ve kesin bir çözüm bulma gerekliliği konusunda tüm tarafların kaygılı olduğunu belirtmekten memnunuz." ifadesini kullandı.

Halkı tarafından demokratik şekilde seçilerek işbaşına gelen Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın istifasının ECOWAS'ın izin vermeyeceği kırmızı çizgisi olduğunu kaydeden Issoufou, örgütün konuyla ilgili olarak gelecek hafta pazartesi günü videokonferans yoluyla olağanüstü bir zirve düzenlemesi kararı aldığını aktardı.

Issoufou, zirvede, ECOWAS heyetinin Mali'deki görüşmelerinin sonuçlarının topluluk üyesi ülkelerle paylaşılacağını, Mali muhalefetinin taleplerinin masaya yatırılacağını ve ülkenin istikrarına katkı sağlayacak güçlü önlemlerin alınacağını ifade etti.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall de, Mali'deki krize belli bir çözümü dayatmak için orada bulunmadıklarını, Keita'nın ayrılmasının müzakere konusu olmayacağını dile getirdi.

Issoufou, Sall, Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari, Gana Cumhurbaşkanı Nana Akuffo-Addo, ECOWAS adına dün Bamako'ya gelerek Cumhurbaşkanı Keita, iktidar koalisyonu üyeleri, muhalif siyasi partiler ve çok sayıda sivil toplum örgütünün oluşturduğu M5 RFP platformu, İmam Mahmoud Dicko ve Sivil Toplum Ulusal Konseyi temsilcileriyle ayrı ayrı görüşmüştü.

Mali'de muhalefet Cumhurbaşkanı'nın istifasını istiyor

Anayasa Mahkemesinin genel seçimin resmi sonuçlarını açıklarken geçici sonuçlara göre seçilemeyen 31 vekilin kazandığını duyurması, ülke genelinde haziran ayının başında protestolara yol açmıştı.

Eski Yüksek İslam Konseyi (HCIM) Başkanı İmam Dicko'nun başını çektiği, muhalif siyasi partiler ve çok sayıda sivil toplum örgütünün oluşturduğu M5 RFP platformu, 5 ve 19 Haziran'da yüz binlerce kişinin katılımıyla geniş çaplı protesto gösterisi düzenlemişti.

Keita'nın istifasını isteyen ancak bu şartı sonra diyalog için ön şart olmaktan çıkaran M5 RFP platformu, Anayasa Mahkemesi ile mart-nisan aylarındaki genel seçim sonuçlarıyla oluşan parlamentonun feshedilmesini, başbakanın platform tarafından tayin edileceği bir geçiş hükümeti kurulmasını, sonrasında da genel seçimlerin yenilenmesini talep etmişti.

Cumhurbaşkanı Keita'nın parlamentoyu feshetmeyeceğini duyurması üzerine M5 platformu, gösteri ve sivil itaatsizlik çağrısı yapmış, Keita'nın istifasını yeniden talepleri arasına almıştı.

10 Temmuz cuma günü başlayan protestolarda, göstericiler ulusal radyo ve televizyon binasını işgal ederek kentin ana yollarını kapatmış, çıkan olaylarda 11 kişi yaşamını yitirmiş en az 124 kişi yaralanmıştı.

Keita, tansiyonu düşürmek için Anayasa Mahkemesini feshettiğini duyurmuştu.

ECOWAS'ın Mali'ye muhalefet ve iktidar arasındaki gerginliği gidermek için geçen hafta gönderdiği delegasyonun görüşmelerinden bir sonuç çıkmamıştı.

Abdul Kader Keita, Cumhurbaşkanı, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 06:37 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batı Afrika Devletleri'nden Mali'deki siyasi krizin çözümü için olağanüstü zirve kararı - Son Dakika
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