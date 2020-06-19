Batı Afrika Devletleri'nden siyasi krize çözüm için Mali'ye delegasyon - Son Dakika

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS), Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın istifasını isteyen muhalefet ve iktidar arasındaki gerginliği gidermek için bu ülkeye delegasyon gönderdiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, ECOWAS dönem başkanı, Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou'nun görevlendirdiği delegasyon, dün gece Cumhurbaşkanı Keita ile görüştü.

Aralarında ECOWAS Komisyonu Başkanı Jean-Claude Kassi Brou, Fildişi Sahili, Nijerya ve Nijer Dışişleri Bakanının da bulunduğu delegasyon, bugün ise Eski Yüksek İslam Konseyi (HCIM) Başkanı İmam Mahmoud Dicko'nun çağrısıyla 5 Haziran'da geniş katılımlı bir protesto gösterisi düzenleyen ve 5 Haziran Hareketi-Vatansever Güçlerin Mitingi (M5 RFP) olarak adlandırılan muhalefet ve krizin diğer aktörleriyle görüşmelerini sürdürüyor.

Diğer yandan, Keita karşıtları, Dicko'nun da çağrısıyla bugün başkent Bamako'da cuma namazı sonrası yine geniş çaplı bir protesto gösterisi düzenliyor.

Muhalefetin sözcülerinden Dr. Choguel Maiga, ECOWAS delegasyonunun mitingin ertelenmesi çağrısını pratik olarak mümkün olmadığını ancak diyaloga açık olduklarını ifade etti.

Keita'nın istifası talep edilmişti

İmam Dicko, muhalif siyasi partiler ve çok sayıda sivil toplum örgütünün çağrısıyla 6 Haziran Cuma günü bir araya gelen yüz binlerce kişi, Ağustos 2018'de ikinci defa seçilen Keita'nın istifasını talep etmişti.

Muhalefet, Cumhurbaşkanı Keita'yı "2012'den bu yana güvenlik kriziyle mücadele eden Mali'yi kötü yönetmekle ve bölünme tehlikesine sokmakla" suçluyor.