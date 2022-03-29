Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliğinin başına Benin Cumhurbaşkanı Talon geçti - Son Dakika
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Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliğinin başına Benin Cumhurbaşkanı Talon geçti

29.03.2022 00:35
Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliğinin başına Benin Cumhurbaşkanı Talon geçti

Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliğinin (UEMOA) başına Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon seçildi.

Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliğinin (UEMOA) başına Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon seçildi.

Benin hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Talon'un, Gana'nın başkenti Akra'da düzenlenen seçimle UEMOA'nın başına seçildiği bildirildi.

Böylece Batı Afrika ülkesi Benin, ilk kez bölgesel bir örgütün yönetimine geçmiş oldu.

UEMOA'nın başında daha önce Burkina Faso'da 24 Ocak'ta darbeyle devrilen eski Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore bulunuyordu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliğinin başına Benin Cumhurbaşkanı Talon geçti - Son Dakika


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