Batı Afrika'nın en büyük camisi Massalikoul Jinaan'da ramazan temizliği - Son Dakika
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Batı Afrika'nın en büyük camisi Massalikoul Jinaan'da ramazan temizliği

31.03.2022 19:09
Batı Afrika'nın en büyük camisi Massalikoul Jinaan'da ramazan temizliği

Senegal'in başkenti Dakar'da bulunan Massalikoul Jinaan Camisinde ramazan ayı öncesi temizlik yapıldı.

Senegal'in başkenti Dakar'da bulunan Massalikoul Jinaan Camisinde ramazan ayı öncesi temizlik yapıldı.

Batı Afrika'nın en büyük camisi olarak kabul edilen Massalikoul Jinaan'ın iç bölümü ve avlusunun temizliği gönüllüler tarafından gerçekleştirildi.

Gönüllüler, caminin avlusunu sabunlu suyla yıkadı, iç kısımdaki halıları süpürdü.

Yaklaşık 30 bin kişi kapasiteli camide ramazan boyunca ücretsiz iftar verilecek.

Senegal'de ramazan ayının 3 Nisan'da başlaması bekleniyor. Kesin tarih, dini otoritelerle Senegal Astronomi Derneğinin istişaresi sonucu belirlenecek.

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Batı Afrika, Senegal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batı Afrika'nın en büyük camisi Massalikoul Jinaan'da ramazan temizliği - Son Dakika


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