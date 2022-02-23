Batı Afrika ülkeleri bölgesel enerji projesi başlattı - Son Dakika
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Batı Afrika ülkeleri bölgesel enerji projesi başlattı

23.02.2022 23:41
Batı Afrika ülkeleri bölgesel enerji projesi başlattı

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), 5 ülkeyi birbirine bağlayacak 330 kilovatlık elektrik bağlantısı projesi başlattı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), 5 ülkeyi birbirine bağlayacak 330 kilovatlık elektrik bağlantısı projesi başlattı.

ECOWAS'ta yapılan açıklamada, 330 kilovatlık elektrik bağlantısı projesinin Nijerya, Nijer, Burkina Faso, Benin ve Togo'yu kapsadığı, maliyetin 568,2 milyon dolar olduğu belirtildi.

Nijer'in petrol ve yenilenebilir enerjiden sorumlu Bakanı Mahamane Sani İssoufou Mahamadou, bu projeyle Burkina Faso ve Nijer'de yaklaşık 611 bölgenin elektriğe erişebileceğini belirtti.

ECOWAS'ın Batı Afrika Elektrik Enerjisi Değişim Sistemi (WAPP) kapsamında Dünya Bankası, Afrika Kalkınma Bankası, Fransız Kalkınma Ajansı ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen projenin 2024'te tamamlanması bekleniyor.

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Burkina Faso, Batı Afrika, Afrika, Nijer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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