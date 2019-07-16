Son Dakika Haberleri: "Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu krizleri önledi"
Son Dakika Güncel Haber

"Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu krizleri önledi"

6 saat önce

Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) İhtiyat Kuvveti Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Usman Abdulmumuni Yusuf, "Afrika'da sadece ECOWAS, Batı Afrika'da yaşanan krizleri başarılı şekilde çözerek hükümet kurabildi.

Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) İhtiyat Kuvveti Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Usman Abdulmumuni Yusuf, "Afrika'da sadece ECOWAS, Batı Afrika'da yaşanan krizleri başarılı şekilde çözerek hükümet kurabildi. Liberya, Sierra Leone, Gine Bissau ve Gambiya gibi ülkelerde daha önce krizler yaşandı ve bu krizleri ECOWAS önledi." dedi.
Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen "Batı Afrika'da Güvenlik Sorunu" başlıklı konferansa ECOWAS temsilcileri, diplomatik misyon temsilcileri ve basın mensupları katıldı.
Yusuf, konferansın ardından AA muhabirine, Afrika'da süren krizler ve şiddet olaylarını çözme konusunda, ECOWAS'ın daha fazla önlemler aldığını belirtti.
Afrika'nın diğer ülkelerinde çeşitli krizlerin yaşandığına işaret eden Yusuf, "Afrika'da sadece ECOWAS, Batı Afrika'da yaşanan krizleri başarılı şekilde çözerek hükümet kurabildi. Liberya, Sierra Leone, Gine Bissau ve Gambiya gibi ülkelerde daha önce krizler yaşandı ve bu krizleri ECOWAS önledi." ifadelerini kullandı.
Yusuf, Sahra Altı Afrika'da artan güvenlik sorunlarındaki temel faktörün, bölgede bulunan devletler arasında yaşanan koordinasyonsuzluktan kaynaklandığını kaydetti.
Bölgede hala sömürgecilerin etkisinin olduğunun altını çizen Yusuf, "Devletler arasındaki koordinasyonsuzluk da bizi sömürenlerden kaynaklanıyor. Çünkü Sahra Altı ülkeler olarak ortak bir karar aldıktan sonra sömürgecilerin müdahalesiyle bu kararlar değişiyor." dedi.
Yusuf, Sahra Altı Afrika'daki güvenlik sorunlarının çözülebilmesi için bölge ülkelerinin iş birliği yapması gerektiğini sözlerine ekledi.
Hükümet, Afrika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 09:13 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Dışişlerinden Türkiye ve S-400 açıklaması HDP'li belediye caddeye terör suçlusunun adını taşıyan tabelayı astı Hindistan'da 9 milyon kişiyi etkileyen sel 67 can aldı İmamoğlu'ndan istifa etmeyen yöneticilerle ilgili açıklama: Bizim de hamlelerimiz geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 03:27:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu krizleri önledi"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]