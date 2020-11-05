Batı Afrika ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Batı Afrika ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

05.11.2020 15:47
Batı Afrika ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler, System.String[]

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya, Gana, Gambiya ve Sierra Leone'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya, Gana, Gambiya ve Sierra Leone'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) açıklamasına göre, ülkede şu ana kadar 668 bin 729 Kovid-19 testi yapıldı.

Ülkede vaka sayısı son 24 saatte 155 artarak 63 bin 328'e yükselirken, virüs nedeniyle 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 1115'e çıktı.

Nijerya'da Kovid-19 tespit edilmesinin ardından iyileşenlerin sayısı da 59 bin 675'e ulaştı.

Gana

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamaya göre, ülkede bugüne kadar 538 bin 972 Kovid-19 testi yapıldı.

Ülkede, Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 48 bin 643'e yükselirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 320'ye ulaştı.

Gana'da halen 877 aktif vakanın tedavisi sürerken, virüsten iyileşenlerin sayısı ise 47 bin 446'ya çıktı.

Gambiya

Gambiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1 artarak, 3 bin 680'e yükseldi.

Ülkede şimdiye kadar 120 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı ise 3 bin 504'e ulaştı.

Sierra Leone

Sierra Leone'de Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 1 artışla 2 bin 369'a ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 74'e yükselirken, virüse yakalanan 1805 kişi ise sağlığını kavuştu.

Liberya

Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Liberya'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 1438 ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 82'ye yükseldiği ülkede, tedavisi süren 55 vaka bulunurken, 1301 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 841 bini aştı, virüs nedeniyle 44 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Gambiya, Nijerya, Afrika, Gana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batı Afrika ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İzmir depreminin yol açtığı yıkım uzaydan görüntülendi Son Dakika! Netflix ve Amazon Prime Video, yükümlülüklerini yerine getirerek RTÜK'ten lisans aldı Taksi şoförü bıçak çekerek filyason ekibini tehdit etti Hayvansever kadın, köpek mamalarını ve kaplarını çalan hurdacıya beyzbol sopasıyla saldırdı Süt fabrikasında skandal görüntüler! Süt kazanının içinde banyo yapıp, sosyal medyada paylaştı İzmir'de avukatın deprem anındaki soğukkanlılığı pes dedirtti! O anlar kamerada Azerbaycan ile Ermenistan arasında Ağdere ve Hocavent'te şiddetli çatışmalar yaşanıyor İran Cumhurbaşkanı ABD başkanlık seçiminde tarafını belli etti: İran, Trump döneminde tarihinde hiç görmediği kadar zor günler geçirdi
Son Dakika! Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 10 kuruş zam geldi Son Dakika! Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 10 kuruş zam geldi         
16:11
Kocaeli'de suçüstü yakalanan hırsız: Kontrol etmek için girdim, dağınıktı toparladım Kocaeli'de suçüstü yakalanan hırsız: Kontrol etmek için girdim, dağınıktı toparladım         
15:25
Antalya'da iki ayrı manzara! Bir tarafta deniz ve güneş, diğer tarafta lapa lapa kar Antalya'da iki ayrı manzara! Bir tarafta deniz ve güneş, diğer tarafta lapa lapa kar         
14:57
12 kişiyi öldüren seri katil, ağlayarak kendisini savundu: Öldürecek olsam borçlularımı öldürürdüm 12 kişiyi öldüren seri katil, ağlayarak kendisini savundu: Öldürecek olsam borçlularımı öldürürdüm         
14:12
Cem Yılmaz'la aşk yaşadığı konuşulan Saadet Özsırkıntı, Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan sildi Cem Yılmaz'la aşk yaşadığı konuşulan Saadet Özsırkıntı, Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan sildi         
13:50
Borç yapılandırma kanunu kabul edildi! İşte ödemelerine 0cak 2021'de başlanacak yapılandırma kapsamındaki borçlar Borç yapılandırma kanunu kabul edildi! İşte ödemelerine 0cak 2021'de başlanacak yapılandırma kapsamındaki borçlar         
13:28
Yerli koronavirüs aşısının insan deneyleri Kayseri'de başladı! İlk doz gönüllüye uygulandı Yerli koronavirüs aşısının insan deneyleri Kayseri'de başladı! İlk doz gönüllüye uygulandı         
13:06
Alkollü araç kullanan İlker Aksum hakkında soruşturma başlatıldı Alkollü araç kullanan İlker Aksum hakkında soruşturma başlatıldı         
12:43
Önünü kesip Önünü kesip "Yolcumu neden alıyorsun?" diyerek otobüs şoförüne defalarca vurdu         
12:39
Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar         
11:37
İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor         
11:05
Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak! 4-5 araca zarar verdi, sonu kötü oldu Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak! 4-5 araca zarar verdi, sonu kötü oldu         
09:54
Koli bantlı kadın cinayetinde şoke eden karar! Katil, indirim üstüne indirim aldı Koli bantlı kadın cinayetinde şoke eden karar! Katil, indirim üstüne indirim aldı         
09:47
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu         
09:31
Bulancak Belediye Başkanı saldırıya uğradı! Silahıyla kendisini korumak isterken saldırganı yaraladı Bulancak Belediye Başkanı saldırıya uğradı! Silahıyla kendisini korumak isterken saldırganı yaraladı         
01:00
ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı         
00:59
'Köyün delisi'nden müthiş başarı! Alay konusu olması onu yıldıramadı, şampiyon oldu 'Köyün delisi'nden müthiş başarı! Alay konusu olması onu yıldıramadı, şampiyon oldu         
08:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2020 16:22:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Batı Afrika ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei