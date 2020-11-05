Batı Afrika ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya, Gana, Gambiya ve Sierra Leone'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) açıklamasına göre, ülkede şu ana kadar 668 bin 729 Kovid-19 testi yapıldı.

Ülkede vaka sayısı son 24 saatte 155 artarak 63 bin 328'e yükselirken, virüs nedeniyle 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 1115'e çıktı.

Nijerya'da Kovid-19 tespit edilmesinin ardından iyileşenlerin sayısı da 59 bin 675'e ulaştı.

Gana

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamaya göre, ülkede bugüne kadar 538 bin 972 Kovid-19 testi yapıldı.

Ülkede, Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 48 bin 643'e yükselirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 320'ye ulaştı.

Gana'da halen 877 aktif vakanın tedavisi sürerken, virüsten iyileşenlerin sayısı ise 47 bin 446'ya çıktı.

Gambiya

Gambiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1 artarak, 3 bin 680'e yükseldi.

Ülkede şimdiye kadar 120 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı ise 3 bin 504'e ulaştı.

Sierra Leone

Sierra Leone'de Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 1 artışla 2 bin 369'a ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 74'e yükselirken, virüse yakalanan 1805 kişi ise sağlığını kavuştu.

Liberya

Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Liberya'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 1438 ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 82'ye yükseldiği ülkede, tedavisi süren 55 vaka bulunurken, 1301 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 841 bini aştı, virüs nedeniyle 44 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.