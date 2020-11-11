Batı Afrika ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya, Gana, Gambiya ve Sierra Leone'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) açıklamasına göre, ülkede şu ana kadar 687 bin 952 Kovid-19 testi yapıldı.

Ülkede kaydedilen vaka sayısı son 24 saatte 152 artarak 64 bin 336'ya yükseldi, virüs nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölüm sayısı 1160'a çıktı.

Kovid-19 tespit edilmesinin ardından iyileşenlerin sayısı ise 60 bin 333'e ulaştı.

Gana

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamaya göre, ülkede bugüne kadar 549 bin 249 Kovid-19 testi yapıldı.

Ülkede, Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 100 artarak 49 bin 302'ye yükselirken, virüs nedeniyle 8 gündür ölüm bildirilmedi.

Gana'da şimdiye kadar Kovid-19'dan 320 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede halen 1139 aktif vakanın tedavisi sürerken, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı ise 47 bin 843'e yükseldi.

Gambiya

Gambiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 697'ye ulaştı.

Ülkede şimdiye kadar 122 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı ise 3 bin 549'e çıktı.

Sierra Leone

Sierra Leone'de Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 2 bin 386 oldu.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 74'e yükselirken, virüse yakalanan 1813 kişi ise sağlığına kavuştu.

Liberya

Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Liberya'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 1461 ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 82'ye yükseldiği ülkede, tedavisi süren 69 vaka bulunurken, 1310 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 917 bini aştı, virüs nedeniyle 45 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.