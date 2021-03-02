Batı Afrika ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya, Gana, Gambiya, Sierra Leone ve Liberya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 8 artışla 1915'e yükseldi.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 360 artarak 156 bin 17'ye çıktı.

Bugüne kadar 1 milyon 544 binde fazla testin yapıldığı Nijerya'da, virüse yakalanan 133 bin 904 kişi iyileşti.

En fazla vaka ülkenin ticari merkezi olan Lagos eyaletinde, en az vaka ve ölüm Kogi bölgesinde tespit edildi.

Gana

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı son 24 saatte 811 artarak 84 bin 23'e çıktı.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 8 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı ölüm sayısı 607 oldu.

Ülkede 5 bin 444 aktif vakanın tedavisi sürerken, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 77 bin 972'ye yükseldi.

Gambiya

Gambiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 712'ye ulaştı.

Ülkede bugüne kadar 150 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 4 bin 89'a çıktı.

Sierra Leone

Sierra Leone'de Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 3 bin 887'ye yükseldi.

Ülkede şimdiye kadar virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 79'a çıkarken, virüs bulaşan 2 bin 621 kişi sağlığına kavuştu.

Liberya

Liberya'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 2 bin 14'e yükseldi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 85'e çıkarken, virüs bulaşan 1884 kişi sağlığına kavuştu.

Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 938 bini aşarken, virüs nedeniyle 104 bin 200'den fazla kişi yaşamını yitirdi.