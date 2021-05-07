Batı Afrika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya, Gana, Gambiya, Sierra Leone ve Liberya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 165 bin 301'e yükselirken, virüs nedeniyle 2 gündür can kaybı bildirilmedi.

Nijerya'da bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle toplam 2 bin 65 kişi yaşamını yitirdi. Şimdiye kadar 1 milyon 939 binden fazla testin yapıldığı ülkede virüse yakalanan 155 bin 424 kişi iyileşti.

En fazla vaka ülkenin ticari merkezi olan Lagos eyaletinde, en az vaka ve ölüm Kogi bölgesinde tespit edildi.

Gana

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı son 24 saatte 28 artarak 92 bin 856'ya çıktı.

Kovid-19 nedeniyle son 48 saatte 1 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı ölüm sayısı 783 oldu.

Ülkede 1593 aktif vakanın tedavisi sürerken, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 90 bin 480'e yükseldi.

Gambiya

Gambiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki Kovid-19 vakası sayısı 5 bin 925 oldu.

Ülkede bugüne kadar 175 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 5 bin 547'ye çıktı.

Sierra Leone

Sierra Leone'de Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 4 bin 68'e yükseldi.

Ülkede virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı toplam 79'a çıkarken, virüs bulaşan 3 bin 78 kişi sağlığına kavuştu.

Liberya

Liberya'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 2 bin 113'e yükseldi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 85'e çıktı, virüs bulaşan 1959 kişi sağlığına kavuştu.

Afrika kıtası genelinde Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 649 bini aşarken virüs nedeniyle 123 bin 948 kişi yaşamını yitirdi.