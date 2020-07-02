Batı Afrika ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor - Son Dakika

Batı Afrika ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

Batı Afrika ülkeleri Kamerun ve Fildişi Sahili'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının arttığı bildirildi.

Batı Afrika ülkeleri Kamerun ve Fildişi Sahili'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının arttığı bildirildi.

Riyad Mahrez'le fotoğraf çektiren İngiliz taraftar işinden kovuldu
Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı yüzde 50'nin üzerinde oy alıyor
Lille, yaptığı paylaşımda Yusuf Yazıcı'yı kartala benzetti

Kamerun Sağlık Bakanı Malachie Manaouda yaptığı açıklamada, salgının başından bu yana ülkede 13 bin 700 Kovid-19 vakası tespit edildiğini belirtti.

Virüse yakalanan 11 bin 114 kişinin iyileştiğini, 328 kişinin de hayatını kaybettiğini aktaran Manaouda, ölüm oranının yüzde 2,3 olduğunu kaydetti.

Bakan Manaouda, ülkede hastalığın zirve noktasının 10-15 Temmuz'da yaşandığını, şu an bulaşma oranları ve aktif vaka sayısında düşüş olduğunu ifade etti.

Bilimsel Araştırma Bakanlığının Kovid-19'a karşı üretilecek ilaçlarda kullanılacak tıbbi bitkileri konusunda çalışmalar yaptığını ifade eden Sağlık Bakanı, bu çalışmaların gelecek günlerde daha da derinleştirileceğini aktardı.

Fildişi Sahili'nde vaka sayısı 10 bine yaklaştı

Fildişi Sahili Sağlık ve Kamu Hijyeni Bakanlığı, salgının başından bu yana ülkede görülen toplam vaka sayısının 9 bin 702'ye yükseldiğini bildirdi.

Bakan Eugene Aka Aouele yaptığı basın açıklamasında, virüse yakalanan 4 bin 381 kişinin iyileştiğini, 68 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Halen 5 bin 4253 aktif vakanın tedavisinin sürdüğünü belirten Bakan Aouele, ülke genelinde Kovid-19 kısıtlamaları hafifletilse de salgının sona ermediğini vurguladı.

Sağlık Bakanı, virüsün yayılmasını önlemek için halktan sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına sıkı sıkıya uymalarını istedi.

Fildişi Sahili, Kamerun, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 17:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batı Afrika ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor - Son Dakika

Son Dakika

23:12 Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı yüzde 50'nin üzerinde oy alıyor 23:12 Riyad Mahrez'le fotoğraf çektiren İngiliz taraftar işinden kovuldu 22:22 ABD'de gençler ölümle dans ediyor! Korona partisi düzenleyip virüsü ilk kapana para ödülü veriyorlar 21:41 20 gün arayla aynı sayılarla Sayısal Loto'dan ikramiye kazanan talihli ortaya çıktı 21:39 Kendisini fuhşa zorlayan şahsı başından vuran kadın yakalandı 21:21 TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti 21:00 Koronavirüste ilk kez rastlanan vaka! 62 yaşındaki hastada 4 saati aşan ereksiyon görüldü 20:31 KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan görevinden ayrıldı 20:17 İspanyollar, Mesut Özil'in Başakşehir'e transfer olabileceğini ileri sürdü 19:58 Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi 19:33 Merkel'den görülmemiş itiraf: Avrupa tarihinin en zor durumunda 19:20 Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi 18:08 Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı 17:59 Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı 16:28 HDP'li 3 milletvekilinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Danimarka Kupası finali, taraftarların sosyal mesafeye uymaması nedeniyle 14 dakika durdu
15:37
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
14:07
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
13:56
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek
13:25
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
12:03
ABD'de rekor artış: 24 saatte 52 binden fazla  koronavirüs vakası tespit edildi
10:56
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
10:42
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
Esenyurt'ta uyarılara rağmen maske takmayı reddeden kadın, polislere zor anlar yaşattı; 900 TL ceza yedi
10:03
Enes Ünal, 90+7'de kaçırdığı penaltıyla Valladolid'i galibiyetten etti
09:35
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
08:00
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 23:45:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Batı Afrika ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]