Batı Afrika ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor - Son Dakika

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya, Gana, Gambiya, Sierra Leone ve Liberya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 167 bin 142'ye yükselirken virüs nedeniyle 8 gündür can kaybı bildirilmedi. Ülkede bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle toplam 2 bin 117 kişi yaşamını yitirdi. Toplamda 2 milyon 230 binden fazla testin yapıldığı Nijerya'da virüse yakalanan 175 bin 923 kişi iyileşti. En fazla vaka, ülkenin ticari merkezi olan Lagos eyaletinde, en az vaka ve ölüm Kogi bölgesinde tespit edildi.

Gana

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 94 bin 824'e yükselirken 4 gündür virüs nedeniyle can kaybı bildirilmedi. Gana'da Kovid-19'dan toplam 790 kişi hayatını kaybetti. Ülkede 1228 aktif vakanın tedavisi sürüyor, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı ise 92 bin 806'ya yükseldi.

Gambiya

Gambiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki Kovid-19 vakası sayısı 6 bin 24 oldu. Ülkede bugüne kadar 181 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 5 bin 827'ye çıktı.

Sierra Leone

Sierra Leone'de Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 4 bin 553'e yükseldi. Ülkede virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 82'ye çıkarken virüs bulaşan 3 bin 208 kişi sağlığına kavuştu.

Liberya

Liberya'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 2 bin 796'ya yükseldi. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 95'e çıktı, virüs bulaşan 2 bin 105 kişi sağlığına kavuştu. Kovid-19 vaka sayısının 5 milyon 180 bini aştığı Afrika kıtasında virüs nedeniyle 136 bin 674 kişi yaşamını yitirdi.