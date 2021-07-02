Batı Afrika ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor - Son Dakika

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya, Gana, Gambiya, Sierra Leone ve Liberya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 1 artışla 2 bin 121'e yükseldi.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 74 artarak 167 bin 692'ye çıktı.

Bugüne kadar 2 milyon 300 binden fazla testin yapıldığı Nijerya'da, virüse yakalanan 164 bin 273 kişi iyileşti.

En fazla vaka ülkenin ticari merkezi olan Lagos eyaletinde, en az vaka ve ölüm Kogi bölgesinde tespit edildi.

Gana

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı son 24 saatte 272 artarak 95 bin 914'e çıktı.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı ölüm sayısı 796 oldu.

Ülkede 1674 aktif vakanın tedavisi sürerken Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 93 bin 444'e yükseldi.

Gambiya

Gambiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı 6 bin 79'a ulaştı.

Ülkede bugüne kadar 181 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken iyileşenlerin sayısı 5 bin 858'e çıktı.

Sierra Leone

Sierra Leone'de Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 5 bin 652'ye yükseldi.

Ülkede şimdiye kadar yaşamını yitirenlerin sayısı 102'ye çıkarken, virüs bulaşan 3 bin 562 kişi sağlığına kavuştu.

Liberya

Liberya'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 4 bin 304'e yükseldi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 129'a çıkarken 2 bin 392 kişi sağlığına kavuştu.

Kovid-19 vaka sayısının 5 milyon 600 bini aştığı Afrika kıtasında virüs nedeniyle 140 bin 43 kişi hayatını kaybetti.

Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 938 bini aşarken 144 bin 200'den fazla kişi yaşamını yitirdi.