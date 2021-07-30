Batı Afrika ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor - Son Dakika

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya, Gana, Gambiya, Sierra Leone ve Liberya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 2 artışla 2 bin 141'e yükseldi.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 558 artarak 172 bin 821'e çıktı.

Bugüne kadar 2 milyon 439 bin 850 testin yapıldığı Nijerya'da virüse yakalanan 164 bin 930 kişi iyileşti.

En fazla vaka ülkenin ticari merkezi Lagos eyaletinde, en az vaka ve ölüm Kogi bölgesinde tespit edildi.

Gana

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 103 bin 19'a yükselirken 2 gündür virüs nedeniyle can kaybı bildirilmedi.

Gana'da Kovid-19'dan toplam 823 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede 4 bin 983 aktif vakanın tedavisi sürüyor, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı ise 97 bin 213'e yükseldi.

Gambiya

Gambiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı 7 bin 709'a ulaştı.

Ülkede bugüne kadar 181 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken iyileşenlerin sayısı 5 bin 858'e çıktı.

Sierra Leone

Sierra Leone'de Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 5 bin 652'ye yükseldi.

Ülkede şimdiye kadar yaşamını yitirenlerin sayısı 212'ye çıkarken virüs bulaşan 6 bin 600 kişi sağlığına kavuştu.

Liberya

Liberya'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 5 bin 396'ya yükseldi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 148'e çıkarken 2 bin 715 kişi sağlığına kavuştu.

Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 701 bini aştı, 168 bin 900'dan fazla kişi yaşamını yitirdi.