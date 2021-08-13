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Batı Afrika ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor - Son Dakika

Batı Afrika ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor

13.08.2021 14:46
Batı Afrika ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor, System.String[]

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya, Gana, Gambiya, Sierra Leone ve Liberya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya, Gana, Gambiya, Sierra Leone ve Liberya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 5 artışla 2 bin 200'e yükseldi.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 753 artarak 180 bin 661'e çıktı.

Bugüne kadar 2 milyon 589 bin 130 testin yapıldığı Nijerya'da, virüse yakalanan 166 bin 560 kişi iyileşti.

En fazla vaka ülkenin ticari merkezi Lagos eyaletinde, en az vaka ve ölüm Kogi bölgesinde tespit edildi.

Gana

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı son 24 saatte 406 artarak 109 bin 428'e çıktı.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 7 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı ölüm sayısı 899 oldu.

Ülkede 6 bin 545 aktif vakanın tedavisi sürerken Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 101 bin 984'e yükseldi.

Gambiya

Gambiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı 8 bin 920'ye ulaştı.

Ülkede bugüne kadar 251 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken iyileşenlerin sayısı 8 bin 38'e çıktı.

Sierra Leone

Sierra Leone'de Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 6 bin 332'ye yükseldi.

Ülkede bugüne kadar virüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı 121'e çıkarken virüs bulaşan 4 bin 324 kişi sağlığına kavuştu.

Liberya

Liberya'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 5 bin 459'a çıktı.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 148'e çıktığı ülkede 2 bin 715 kişi iyileşti.

Afrika kıtasında Kovid-19 vakası sayısı 7 milyon 233 bini aştı, virüs nedeniyle 181 bin 800'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

Batı Afrika, Nijerya, Afrika, Gana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batı Afrika ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor - Son Dakika


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