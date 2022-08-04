Gambiya'da seller binlerce kişiyi olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Gambiya'da seller binlerce kişiyi olumsuz etkiledi

04.08.2022 02:05
Gambiya'da seller binlerce kişiyi olumsuz etkiledi

Batı Afrika ülkelerinden Gambiya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerin binlerce kişiyi olumsuz etkilediği bildirildi.

Batı Afrika ülkelerinden Gambiya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerin binlerce kişiyi olumsuz etkilediği bildirildi.

Gambiya Su Kaynakları Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, ülkede geçen hafta sonu etkili olan yağmurların, 30 yıldan fazla süredir görülen en yoğun yağış olduğu belirtildi.

Açıklamada, yaklaşık 20 saatten fazla devam eden yağış nedeniyle oluşan sel felaketleri yüzünden 2 kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin olumsuz etkilendiği kaydedildi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı Müdürü Sanna Dahaba, yaptığı açıklamada, sellerin iklim değişikliğinden kaynaklandığını ifade etti.

Dahaba, "Gambiya'da gördüğüm en kötü sel. Bu iklim değişikliğine bağlanıyor, buna hiç şüphe yok." dedi.

Gambiya Kızılhaç ise gönüllülerini malzemeleri dağıtmak ve ailelerin acil durum barınaklarına taşınmasına yardımcı olmak için seferber etti.

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Kaynak: AA

Batı Afrika, Gambiya, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gambiya'da seller binlerce kişiyi olumsuz etkiledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gambiya'da seller binlerce kişiyi olumsuz etkiledi - Son Dakika
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