Batı Afrika ülkelerinden Gine Bissau'ya seçim anlaşmazlığını gidermesi için 5 gün süre - Son Dakika

Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Gine Bissau'ya cumhurbaşkanı seçim sonuçlarına dair anlaşmazlığın giderilmesi için 5 gün süre tanıdı.

Afrika basınındaki haberlere göre, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Gine Bissau'daki siyasi duruma dair düzenlenen Afrika Birliği (AfB) zirvesi sırasında ECOWAS devlet ve hükümet liderleri de ayrı bir toplantıda konuyu ele aldı.

Seçim komisyonunun muhalefetin adayı Umaro Sissoco Embalo'nun zaferini teyit etmesinin ardından, iktidardaki PAIGC partisinin adayı Domingos Simoes Pereira'nın geçen hafta Yüksek Mahkeme'de seçim sonuçlarına itiraz etmesini değerlendiren ECOWAS ülkelerinin liderleri, Yüksek Mahkeme'nin 15 Şubat'a kadar kararını açıklamasını ve anlaşmazlığın giderilmesini istedi.

ECOWAS Komisyonu Başkanı Jean-Claude Kassi Brou, konuyu detaylı şekilde incelediklerini, Yüksek Mahkeme'den Gine Bissau'nun anayasal yükümlülüklerine göre değerlendirerek, 15 Şubat'tan önce bir karara varmasını talep ettiklerini kaydetti.

Konu Yüksek Mahkemeye zaten taşınmış olduğu için bu kadar kısa bir süre tanıdıklarını ifade eden Brou, ECOWAS'ın talebinin Gine Bissau'daki siyasi krizin çözülmesine izin vereceğini söyledi.

Seçim siyasi kriz ortamında yapılmıştı.

Gine Bissau'da, görev süresi boyunca 8 başbakan göreve getiren Cumhurbaşkanı Jose Mario Vaz'ın, 29 Ekim'de Aristides Gomes'in liderliğindeki hükümeti görevden alarak başka bir ismi ataması yeni bir siyasi krize neden olmuştu.

Uluslararası kuruluşların da tepkisiyle Gomes görevine geri dönmüş ve iki turlu cumhurbaşkanı seçimleri düzenlenmişti.

Seçimin 29 Aralık'ta yapılan ikinci turundan muhalif aday Embalo galibiyetle çıkmıştı. İktidar, düzensizlikler olduğu gerekçesiyle seçim sonuçlarına itiraz etmişti.