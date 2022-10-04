Adalet Bakanı Musa Dean, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Liberya Uyuşturucuyla Mücadele Ajansı ile Uluslararası Narkotik ve Kanun Uygulama İşleri Bürosu'nun iş birliğinde başkent Monrovia 'ya bağlı Topoe köyünde operasyon düzenlendiğini belirtti.

Kaynak: AA

Batı Afrika, Monrovia, Liberya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Liberya'da 100 milyon dolarlık kokain ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.