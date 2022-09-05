Nijerya'da bir haftada 48 kişide maymun çiçeği vakasına rastlandı - Son Dakika
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Nijerya'da bir haftada 48 kişide maymun çiçeği vakasına rastlandı

05.09.2022 00:26
Nijerya'da bir haftada 48 kişide maymun çiçeği vakasına rastlandı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, bir haftada 48 kişide maymun çiçeği virüsü tespit edildi.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, bir haftada 48 kişide maymun çiçeği virüsü tespit edildi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, virüsün bir haftada 48 kişide görüldüğü, ülkedeki vaka sayısının 220'ye yükseldiği kaydedildi.

Virüs nedeniyle bugüne kadar 4 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Açıklamada, salgının başkent Abuja'nın yanı sıra 29 eyalette yayılmaya devam ettiği ifade edildi.

Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

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Kaynak: AA

Batı Afrika, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da bir haftada 48 kişide maymun çiçeği vakasına rastlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da bir haftada 48 kişide maymun çiçeği vakasına rastlandı - Son Dakika
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