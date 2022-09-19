Nijerya'da Lassa ateşi salgınına yakalanan kişi sayısı 917'ye çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Nijerya'da Lassa ateşi salgınına yakalanan kişi sayısı 917'ye çıktı

19.09.2022 03:26
Nijerya'da Lassa ateşi salgınına yakalanan kişi sayısı 917'ye çıktı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da Lassa ateşi salgınına yakalanan kişi sayısının 917'ye yükseldiği bildirildi.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da Lassa ateşi salgınına yakalanan kişi sayısının 917'ye yükseldiği bildirildi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, ülkede 8 kişide Lassa ateşi görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Lassa ateşi salgınının ülkenin 25 eyaletinin 102 bölgesine yayıldığı ifade edildi.

Ülkede ocaktan bu yana Lassa ateşi vakasının 917'ye, salgından yaşamını yitirenlerin sayısının 171'e yükseldiği kaydedildi.

Nijerya hükümeti, hastalığın tedavisi için 3 ilaç belirlendiğini duyurmuştu.

Her yıl kurak dönemin yaşandığı kasım ve mayıs aylarında artan Lassa ateşi salgınında geçen sene 674 vaka tespit edilmiş, 102 kişi ölmüştü.

Nijerya'da ilk olarak 1969'da Borno eyaletinde rastlanmıştı

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyardı.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Batı Afrika, Nijerya, Afrika, Lassa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da Lassa ateşi salgınına yakalanan kişi sayısı 917'ye çıktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:52 Jorge Jesus'tan Beşiktaş'a gözdağı: Rakibin kim olduğunun bir önemi yok, her maç böyle olacak
23:18 A Milli Takım'da sakatlanan Salih Özcan'ın yerine İsmail Yüksek ile Tolga Ciğerci kadroya dahil edildi
22:57 Jorge Jesus Fenerbahçe tarihine geçti! İlk 6 haftada atılan 19 golle rekor kırıldı
22:37 Arka Sokaklar dizisi sonrası inzivaya çekilen oyuncu Uğur Pektaş'tan imalı paylaşım
22:36 Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunmacısı Gustavo: Takıma katkı sağlamak çok büyük mutluluk veriyor
22:24 Bakan Kurum'dan sosyal konut projesi hakkında, "Destekleyeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na yanıt: İsteseniz de istemeseniz de bu konutları yapacağız
22:24 Ankaragücü siftah yaptı! Sivasspor'u sahasında 2-1 yenen Başkent ekibi ligdeki ilk galibiyetini aldı
22:00 Kadıköy'de gol yağmuru! Fenerbahçe, Alanyaspor engeline 5 golle geçti
21:40 Ayak parmakları kesilen ünlü spiker Korcan Karar'ın son görüntüsü ortaya çıktı
20:56 Erciyes Dağı'nda tırmanış yapan dağcıların üzerine kaya parçaları düştü: 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2022 03:26:36. #1.12#
SON DAKİKA: Nijerya'da Lassa ateşi salgınına yakalanan kişi sayısı 917'ye çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement