Mali, Togo, Gana , Liberya , Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamaya göre, 3 Ocak'tan bu yana başkent Abuja 'nın yanı sıra 24 eyalette 5 bin 752 vaka tespit edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Nijerya'da Lassa ateşinden ölenlerin sayısı 162'ye çıktı - Son Dakika

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