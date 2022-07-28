Nijerya'da Lassa ateşinden ölenlerin sayısı 162'ye çıktı - Son Dakika
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Nijerya'da Lassa ateşinden ölenlerin sayısı 162'ye çıktı

28.07.2022 13:52
Nijerya'da Lassa ateşinden ölenlerin sayısı 162'ye çıktı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da Lassa ateşi salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 162'ye yükseldi.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da Lassa ateşi salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 162'ye yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamaya göre, 3 Ocak'tan bu yana başkent Abuja'nın yanı sıra 24 eyalette 5 bin 752 vaka tespit edildi.

Bu süre zarfında 162 kişi salgında yaşamını yitirdi, 847 kişi hastanelere yatırıldı.

Nijerya hükümeti, salgınla mücadele için 3 ilaç belirlendiğini duyurmuştu.

Her yıl kurak dönemin yaşandığı kasım ve mayıs aylarında artan Lassa ateşi salgınında geçen sene 674 vaka tespit edilmiş, 102 kişi yaşamını yitirmişti.

Nijerya'da ilk olarak 1969'da Borno eyaletinde rastlanmıştı

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Fare dışkısına temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyarıyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya'da Lassa ateşinden ölenlerin sayısı 162'ye çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da Lassa ateşinden ölenlerin sayısı 162'ye çıktı - Son Dakika
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