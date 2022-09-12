Nijerya'da maymun çiçeği virüsünden ölenlerin sayısı 12'ye çıktı - Son Dakika
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Nijerya'da maymun çiçeği virüsünden ölenlerin sayısı 12'ye çıktı

12.09.2022 01:02
Nijerya'da maymun çiçeği virüsünden ölenlerin sayısı 12'ye çıktı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, maymun çiçeği virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiği bildirildi.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, maymun çiçeği virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiği bildirildi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, virüsün başkent Abuja'nın yanı sıra 29 eyalette yayılmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, virüsün nedeniyle 12 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Ülkede bir haftada 21 kişide virüsün görüldüğü ifade edilen açıklamada, vaka sayısının 524'e yükseldiği bildirildi.

Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

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Kaynak: AA

Batı Afrika, Nijerya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da maymun çiçeği virüsünden ölenlerin sayısı 12'ye çıktı - Son Dakika
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