Nijerya'da yılda 350 bin ton kaju üretiliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Nijerya'da yılda 350 bin ton kaju üretiliyor

06.09.2022 00:50
Nijerya'da yılda 350 bin ton kaju üretiliyor

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da yılda yaklaşık 350 bin ton kaju üretildiği bildirildi.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da yılda yaklaşık 350 bin ton kaju üretildiği bildirildi.

Ulusal Kaju Birliği (NCAN) Başkanı Prince Ojo Ajanaku, yaptığı açıklamada, Afrika'nın toplam dünya kaju üretiminin yaklaşık yüzde 57'sini ürettiğini ve yaklaşık yüzde 10'unu işlediğini belirtti.

Ajanaku, Nijerya'da son bir yılda kaju ihracatından 14 milyar naira kazanıldığının altını çizerek, hükümetin bu sektörde yatırım ve destek verdiğinde kazançların daha da yüksek olabileceğini ifade etti.

Ülkede yılda 350 bin ton kaju üretildiğini kaydeden Ajanaku, "Önümüzdeki 4-5 yıl içinde bir milyon metrik tonun üzerine çıkmayı umuyoruz. Nijerya şu anda daha fazla ham kaju ihracatı yapıyor çünkü daha fazlasını işlemiyoruz. Sadece Nijerya'da değil, genellikle Afrika'da bir sorun." ifadesini kullandı.

Nijerya, kaju üretiminde Afrika'da 4'üncü ve dünya genelinde 7'inci sırada yer alıyor.

YORUMLAR
500
Nijerya'da sarı hummadan 14 kişi hayatını kaybetti Nijerya'da sarı hummadan 14 kişi hayatını kaybetti Çavuşoğlu: Afrika'da Fransa aleyhine tutum varsa biz kışkırttığınız için değil Çavuşoğlu: Afrika'da Fransa aleyhine tutum varsa biz kışkırttığınız için değil
Kaynak: AA

Batı Afrika, Nijerya, Prince, Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da yılda 350 bin ton kaju üretiliyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:31 Gaziantep FK kalecisi Günay'ın Galatasaray'ın golü sonrası verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu
00:24 Araç sahiplerine çifte darbe! Benzine ve motorine zam geldi
00:10 Galatasaray'ın hocası Okan Buruk'tan transfer sözleri: Icardi ve Kaan Ayhan ile görüşmeler sürüyor
23:40 Galatasaray eksik kaldığı maçı kazandı! Güntekin Onay, Gaziantep FK hocası Erol Bulut'u eleştirdi
23:07 Gişelerdeki beton bariyere çarpan araç 4 kişiye mezar oldu
23:05 Galatasaray ilk yarıda 10 kişi kaldığı mücadelede Gaziantep FK'yi uzatmada devirdi
22:24 Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun kararları Galatasaraylıları çıldırttı
22:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan icralık borcu olan vatandaşlara müjde verdi
21:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'enflasyon' açıklaması: Yılbaşından sonra hızlı bir şekilde düşecek
21:46 Süper Lig'de 9 haftalık program açıklandı! Dev derbilerin tarihleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 00:50:37. #1.13#
SON DAKİKA: Nijerya'da yılda 350 bin ton kaju üretiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement