Nijerya'da yılda 350 bin ton kaju üretiliyor

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da yılda yaklaşık 350 bin ton kaju üretildiği bildirildi.

Ulusal Kaju Birliği (NCAN) Başkanı Prince Ojo Ajanaku, yaptığı açıklamada, Afrika'nın toplam dünya kaju üretiminin yaklaşık yüzde 57'sini ürettiğini ve yaklaşık yüzde 10'unu işlediğini belirtti.

Ajanaku, Nijerya'da son bir yılda kaju ihracatından 14 milyar naira kazanıldığının altını çizerek, hükümetin bu sektörde yatırım ve destek verdiğinde kazançların daha da yüksek olabileceğini ifade etti.

Ülkede yılda 350 bin ton kaju üretildiğini kaydeden Ajanaku, "Önümüzdeki 4-5 yıl içinde bir milyon metrik tonun üzerine çıkmayı umuyoruz. Nijerya şu anda daha fazla ham kaju ihracatı yapıyor çünkü daha fazlasını işlemiyoruz. Sadece Nijerya'da değil, genellikle Afrika'da bir sorun." ifadesini kullandı.

Nijerya, kaju üretiminde Afrika'da 4'üncü ve dünya genelinde 7'inci sırada yer alıyor.