Senegal'de halk milletvekili seçimi için sandık başında - Son Dakika
Üye Girişi

Senegal'de halk milletvekili seçimi için sandık başında

31.07.2022 13:24
Senegal'de halk milletvekili seçimi için sandık başında

Batı Afrika ülkelerinden Senegal'de halk milletvekili seçimi için sandık başına gitti.

Batı Afrika ülkelerinden Senegal'de halk milletvekili seçimi için sandık başına gitti.

Yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 18.00'e kadar sürecek.

Yaklaşık 7 milyon seçmenin bulunduğu ülkede, 15 bin sandıkta Ulusal Meclis için 165 milletvekili belirlenecek.

Milletvekili seçiminin, 2024'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi test niteliği taşıdığı belirtiliyor.

Bu yılki milletvekili seçiminde muhalefet lideri Ousmane Sonko'nun liderlik ettiği Yewwi Askan Wi (Halkı özgürleştirin) koalisyonu dahil 8 koalisyon yarışıyor.

Cumhurbaşkanı Macky Sall'ın, geçen sene tecavüz suçlamasıyla gözaltına alınan en büyük rakibi Sonko'nun serbest bırakılması için yapılan protesto gösterilerinde çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.

2019'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde üçüncü olan Sonko, iddiaları reddetmişti.

Sonko'nun liderlik ettiği Yewwi Askan Wi koalisyonunun aday listesinin Anayasa Mahkemesi tarafından reddedilmesi üzerine Sonko ve destekçileri gösteri düzenlemişti. Gösterilerde 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede ocakta düzenlenen yerel seçimlerde Ziguinchor Belediye Başkanı seçilen Sonko, genel seçimlerde de yeniden milletvekili olarak meclise girmek istiyor.

Sonko, asıl hedefinin ise 2024'te düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminde yarışmak olduğunu açıklamıştı.

Sonko, 2019'daki cumhurbaşkanı seçiminde de aday olmuş ve mevcut Cumhurbaşkanı Macky Sall karşısında oyların yüzde 15,67'sini almıştı.

YORUMLAR
500
Kirazoğlu, Şahin ve Fadıloğlu kırsal mahalleri ziyaret etti Kirazoğlu, Şahin ve Fadıloğlu kırsal mahalleri ziyaret etti Çalık, ' Pütürge yeniden inşa ediliyor' Çalık, ' Pütürge yeniden inşa ediliyor'
Kaynak: AA

Milletvekili, Batı Afrika, Senegal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Senegal'de halk milletvekili seçimi için sandık başında - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:00 Sürücüsünün alkollü olduğu kamyonet ile yolcu minibüsü çarpıştı: 12 yaralı
22:56 DEVA Partisi lideri Babacan'dan Erdoğan'ın "O makamlara layık oldukları için gelmediler" sözlerine cevap: Neden istifa ettiğimde kal diye ısrar ettin
22:42 Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu
22:17 Fenerbahçe'de ilk 11'de düşünülmeyen Serdar Dursun, kendisine kulüp aramaya başladı!
22:00 Ankara'da üç farklı alevi kurumuna saldırı gerçekleşti! Kaçan şüpheli yolda yakalandı
21:54 AK Partili Hamza Dağ EYT için tarih verdi: 2022 sonu veya 2023 başına kadar sorun çözülecek
21:53 ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı! Tekrar karantinaya girecek
21:39 Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynanan hazırlık karşılaşmasında Sampdoria ile berabere kaldı!
21:33 Erdoğan'ın açıkladığı fındık alım fiyatına Meral Akşener'den tepki geldi: Sanırsınız müjde
21:21 Liverpool, Manchester City'i 3-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2022 13:25:24. #1.13#
SON DAKİKA: Senegal'de halk milletvekili seçimi için sandık başında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement