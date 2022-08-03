Burkina Faso'daki terör operasyonunda yanlışlıkla siviller öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Burkina Faso'daki terör operasyonunda yanlışlıkla siviller öldürüldü

03.08.2022 17:14
Burkina Faso'daki terör operasyonunda yanlışlıkla siviller öldürüldü

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'nun ordusu, terör örgütleri El kaide ve DEAŞ ile bağlantılı gruplara yönelik düzenlenen hava saldırısında yanlışlıkla sivillerin öldürüldüğünü açıkladı.

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'nun ordusu, terör örgütleri El kaide ve DEAŞ ile bağlantılı gruplara yönelik düzenlenen hava saldırısında yanlışlıkla sivillerin öldürüldüğünü açıkladı.

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'nun ordusu, geçtiğimiz pazartesi günü Afrika ülkesi Togo sınırındaki Kompienga ve Pognoa arasındaki bölgede askeri operasyon düzenledi. Ordu tarafından bugün yapılan açıklamada, El Kaide ve DEAŞ terör örgütleriyle bağlantılı grupların hedef alındığı ancak düzenlenen hava saldırısında yanlışlıkla sivillerin vurulduğu belirtildi. Açıklamada hayatını kaybeden sivillerin sayısı verilmezken, "Düzenlenen operasyon sayesinde birkaç düzine terörist etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan geçtiğimiz ay Burkina Faso- Togo sınırı arasındaki bölgede terör örgütlerine yönelik düzenlenen hava saldırısında yanlışla 7 çocuk öldürülmüştü. - OUAGADOUGOU

YORUMLAR
500
Sierra Leone'de feribot kazası: 3 ölü Sierra Leone'de feribot kazası: 3 ölü ABD ve AB, Etiyopya'da barış müzakerelerinin başlaması için isyancılarla görüştü ABD ve AB, Etiyopya'da barış müzakerelerinin başlaması için isyancılarla görüştü
Kaynak: İHA

Burkina Faso, Batı Afrika, Afrika, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Burkina Faso'daki terör operasyonunda yanlışlıkla siviller öldürüldü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:03 Rakip Çekya ekibi Slovacko! Fenerbahçe ilk maçta avantaj arıyor
16:45 Survivor'da yarışan boksçu Sabriye Şengül, siyah bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı
16:38 Beşiktaş, Torino'nun Emirhan İlkhan teklifini kabul etmek zorunda kaldı
16:33 Temel Karamollaoğlu'ndan KPSS tepkisi: Yüz binlerce gencimizin umudu çalındı
16:36 Elektrik çarpan adam denize düşerek hayatını kaybetti! Son sözlerini duyanlar kahroldu
16:34 CHP ve İYİ Parti, KPSS sorularının bir yayınevinin sorularıyla aynı olduğu iddiasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.
16:07 Tatili biten gurbetçiler: Hiçbir zaman Avrupa özentisi olmayın, bizim ülkemiz çok farklı
16:10 Şarkıcı Ajda Pekkan, 76 yaşında koronavirüse yakalandı
16:09 AK Parti'den İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kızdıran 'İstanbul'un kayıp 1000 günü' toplantısı!
16:06 Başkan Hurma, Karagümrük'ün Süper Lig'den çekileceği iddialarına ilişkin konuştu: Kulübün devamlılığını sağlamam imkansız hale gelmiştir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 17:17:13. #1.12#
SON DAKİKA: Burkina Faso'daki terör operasyonunda yanlışlıkla siviller öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement