Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'nun ordusu, geçtiğimiz pazartesi günü Afrika ülkesi Togo sınırındaki Kompienga ve Pognoa arasındaki bölgede askeri operasyon düzenledi. Ordu tarafından bugün yapılan açıklamada, El Kaide ve DEAŞ terör örgütleriyle bağlantılı grupların hedef alındığı ancak düzenlenen hava saldırısında yanlışlıkla sivillerin vurulduğu belirtildi. Açıklamada hayatını kaybeden sivillerin sayısı verilmezken, "Düzenlenen operasyon sayesinde birkaç düzine terörist etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA

Burkina Faso, Batı Afrika, Afrika, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Burkina Faso'daki terör operasyonunda yanlışlıkla siviller öldürüldü - Son Dakika

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