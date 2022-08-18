Genç erkeklerle birlikte olmak için ülkeye gelen yaşlı İngiliz kadın turistlere Gambiya'dan tepki geldi - Son Dakika
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Genç erkeklerle birlikte olmak için ülkeye gelen yaşlı İngiliz kadın turistlere Gambiya'dan tepki geldi

18.08.2022 10:49

Batı Afrika ülkesi Gambiya'da yönetim, yaşlı İngiliz kadınların genç erkekler için ülkeye gelmesine tepki gösterdi. Adlarının kirletildiğini öne süren Gambiya yönetimi, "Biz kaliteli turistler istiyoruz. Sadece cinsel ilişki için ülkeye gelen turistleri istemiyoruz" açıklaması yaptı.

Son yıllarda çok sayıda yaşlı, emekli İngiliz kadın turistin Gambiya'ya giderek "aşkı bulma çabaları" Batı Afrika ülkesiyle İngiltere arasında kriz yarattı. Gambiya hükümeti, genç erkekleri hedef alan İngiliz kadın turistlerin ülkeye gelmemesi için çağrıda bulundu. Yoksulluğun had safhada olduğu ülkede turizm konusunda yetkili kurum ve kuruluşlar, kaliteli turistleri ülkeye çekmek için harekete geçti.

"CİNSEL İLİŞKİ İÇİN ÜLKEYE GELMEYİN"

İngiliz medyası, "Onlarca yıldır cinsel ilişki meraklısı büyükannelerin ülkeye gelerek yoksulluk içindeki genç erkekleri bulmaya çalışmasından sonra yetkililer harekete geçti" yorumunu yaptı. Eski bir İngiliz kolonisi olan Gambiya'ya orta yaşlı ve yaşlı İngiliz kadın turistlerin 1990'larda tur paketleri aracılığıyla gittiği de hatırlatıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Gambiya Turizm Yönetimi Direktörü Ebubekir Camara, "Biz kaliteli turistler istiyoruz. Biz ülkemizden keyif alan ve kültürünü merak eden turistlerin gelmesini istiyoruz fakat sadece cinsel ilişki için ülkeye gelen turistleri istemiyoruz" dedi.

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"YAŞLI KADINLAR, GENÇ SEVGİLİ BULMAK İÇİN GELİYOR"

Yaşlı İngiliz kadınlarla Gambiyalı genç erkeklerin önce internet ve sosyal medya üzerinden tanıştığı ve daha sonra da kadınların Gambiya'ya gittikleri öğrenildi. Yüksek işsizlik oranı ve düşük maaşlar sebebiyle 2.5 milyon nüfuslu Gambiya'da genç erkekler de daha rahat bir yaşam için yaşlı kadınlarla ilişkiye girmeyi tercih ediyor. Gambiya'da birçok erkek kendini pazarlamak zorunda kalırken birkaç gün için 200 pounda yakın para kazanıyor. Bu da genelde bir aylık maaşa denk geliyor.

Öte yandan Gambiya'da bir bar işleten Annette Griffin isimli bir işletmeci de bu durumdan rahatsızlık duyduğunu söyledi. İngiltere'nin saygın gazetelerinden The Telegraph'a konuşan Griffin, "Yaşlı kadınlar, genç erkek sevgili bulmak için bizim barımıza geliyor ve bu sebeple çocuklu aileler burada tatil yapmıyor. Buraya gelen turistler, cinsel ilişki için Gambiya'ya geliyor" ifadesini kullandı" dedi.

ERKEKLER AVRUPA'YA GÖTÜRECEKLERİNİ UMUT EDİYOR"

Griffin, Gambiya'nın güzel tarafları da olduğunu söylerken, "Ben buraya 9 yıl önce tatil yapmak için gelmiştim ve daha sonra burada kaldım" ifadesini kullandı.

İngiltere'nin çok okunan tabloid gazetelerinden Daily Star'a konuşan tur rehberi Kausu Samateh, "İnsanlar yoksul oldukları için başka bir şansları yok. Burada yaşayanlar Avrupa'ya gitmenin daha iyi bir seçenek olduğunu düşünüyor. Buradaki erkekler, yaşlı kadınların onları alıp İngiltere'ye götüreceklerini umut ediyor" dedi.

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