Bu saldırılarda aralarında 9 asker ve 5 polisin de bulunduğu en az 49 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı ya da kaçırıldı.

Kaynak: AA

Batı Afrika, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nijerya'da bir haftada en az 49 kişi öldürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.