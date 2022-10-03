Nijerya'da 80 bin Boko Haram üyesinin aileleriyle beraber askeri gözaltında tutulduğu açıklandı - Son Dakika
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Nijerya'da 80 bin Boko Haram üyesinin aileleriyle beraber askeri gözaltında tutulduğu açıklandı

03.10.2022 02:14
Nijerya'da 80 bin Boko Haram üyesinin aileleriyle beraber askeri gözaltında tutulduğu açıklandı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da Hadin Kai Operasyonu Komutanı Tümgeneral Christopher Musa, eski terör örgütü Boko Haram üyesi 80 bin teröristin, aileleriyle beraber askeri gözaltında olduğu açıklandı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, Hadin Kai Operasyonu Komutanı Tümgeneral Christopher Musa, hükümetin terörle mücadele konusunda önemli başarılar kaydettiğini belirtti.

Musa, şimdiye kadar yaklaşık 80 bin eski Boko Haram üyesi teröristin, aileleriyle askeri gözaltında olduğunu kaydetti.
Boko Haram, son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen Afrika'nın en fazla nüfusa sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

2000'LERİN BAŞINDAN BU YANA 20 BİNDEN FAZLA KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

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Kaynak: AA

Boko Haram, Nijerya, Afrika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da 80 bin Boko Haram üyesinin aileleriyle beraber askeri gözaltında tutulduğu açıklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da 80 bin Boko Haram üyesinin aileleriyle beraber askeri gözaltında tutulduğu açıklandı - Son Dakika
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