Nijerya'da her yıl yaklaşık 40 bin çocuğa kanser teşhisi konuluyor

Bagudu, Nijerya'da çocukluk çağı kanseriyle mücadelenin yolunun farkındalık yaratma ve hükümetin bu alanda daha fazla doktor yetiştirmesinden geçtiğini vurguladı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya 'da her yıl yaklaşık 40 bin çocuğa kanser teşhisi konulduğu bildirildi.

Kaynak: AA

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