NCDC ile Nijerya Ulusal İlk Yardım Geliştirme Ajansının (NPHCDA) başlattığı aşı kampanyasıyla 7 milyon kişiye sarı humma aşısı yapılması hedefleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Nijerya'da sarı hummadan 14 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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