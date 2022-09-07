Nijerya'da kaçırılan 15 çocuk kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Nijerya'da kaçırılan 15 çocuk kurtarıldı

07.09.2022 01:24
Nijerya'da kaçırılan 15 çocuk kurtarıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın güneyindeki Rivers eyaletinde kaçırılan 15 çocuğun operasyonla kurtarıldığı bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın güneyindeki Rivers eyaletinde kaçırılan 15 çocuğun operasyonla kurtarıldığı bildirildi.

Rivers Eyaleti Emniyet Müdürü Friday Eboka, yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Port Harcourt kentinde 2 çocuğun kaybolması üzerine operasyon düzenlediklerini belirtti.

Eboka, operasyonda 15 çocuğun kurtarılarak hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığını belirten Eboka, operasyonun sürdüğünü kaydetti.

Çocukların ne zaman kaçırıldığına ilişkin bilgi verilmedi.

Nijerya'da insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye amaçlı bu tür vakalara sıkça rastlanıyor.

Ülkede, artan güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında fidye ödenmesi yasaklanmıştı.

YORUMLAR
500
Nijerya'da askeri operasyonlardan kaçan Boko Haram üyeleri nehirde boğuldu Nijerya'da askeri operasyonlardan kaçan Boko Haram üyeleri nehirde boğuldu Nijerya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde bu yıl ölenlerin sayısı 372'ye yükseldi Nijerya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde bu yıl ölenlerin sayısı 372'ye yükseldi
Kaynak: AA

Batı Afrika, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da kaçırılan 15 çocuk kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:24 Motorine zam üstüne zam geldi! Litresi yeniden 26 lira seviyesine yükseldi
00:17 Şampiyonlar Ligi'nde heyecan ilk hafta maçlarıyla başladı! Mbappe, Juventus karşısında şov yaptı
23:37 19 yıl sonra bir ilk! Devler Ligi, Cristiano Ronaldo'suz başladı
23:37 İYİ Parti neden Sedat Peker'in iddiaları karşısında sessiz? Yavuz Ağıralioğlu canlı yayında açıkladı
23:24 Trabzonspor'un yeni transferi antrenman sonrası trafik kazası geçirdi
23:15 Eski Fenerbahçe Başkanı Tahsin Kaya'nın çalışanını tokatladığı görüntüler ortaya çıktı
23:14 ABD, Yunanistan'ın Türkiye'ye tacizlerine karşı sessiz kalmayı sürdürüyor
23:06 Trabzonspor, Kouassi'yi kiralık olarak Fatih Karagümrük'e gönderdi
22:47 ASAL Araştırma'nın anketinde İYİ Parti'nin oyları dikkat çekti
22:31 Tokat'ta MHP'li belediye başkanı silahlı saldırıya uğradı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 01:24:38. #1.13#
SON DAKİKA: Nijerya'da kaçırılan 15 çocuk kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement