Sierra Leone'de feribot kazası: 3 ölü - Son Dakika
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Sierra Leone'de feribot kazası: 3 ölü

03.08.2022 13:43
Sierra Leone'de feribot kazası: 3 ölü

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone açıklarında meydana gelen feribot kazasında en az 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone açıklarında meydana gelen feribot kazasında en az 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Sierra Leone'nin Bonthe bölgesinde meydana gelen feribot kazası sonrası denizde can pazarı yaşandı. Yaklaşık 100 yolcu bulunan feribot, karşı yönden gelen ve yalnızca mürettebatın bulunduğu başka bir feribotla çarpıştı. Kaza sonrası bazı yolcuların kayıp olduğu ve en az 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Bölgede bulunan tekneler ve kurtarma ekipleri tarafından denizdeki yolcuların kurtarıldığı öğrenildi. - FREETOWN

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Nijerya'da bir haftada en az 49 kişi öldürüldü Nijerya'da bir haftada en az 49 kişi öldürüldü Senegal'de halk milletvekili seçimi için sandık başında (1) Senegal'de halk milletvekili seçimi için sandık başında (1)
Kaynak: İHA

Batı Afrika, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sierra Leone'de feribot kazası: 3 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sierra Leone'de feribot kazası: 3 ölü - Son Dakika
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