Batı Afrikalı kadınlar yerli süt kullanımı için "çevrim içi yürüyüş" düzenledi - Son Dakika

Batı Afrikalı kadınlar yerli süt kullanımı için "çevrim içi yürüyüş" düzenledi

03.12.2020 00:35
Batı Afrikalı kadınlar yerli süt kullanımı için

Batı Afrika'dan 5 ülke ve Çad, yerli üretim süt kullanımını desteklemesi için Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğuna (ECOWAS) ve Afrikalı liderlere çağrıda bulundu.

Batı Afrika'dan 5 ülke ve Çad, yerli üretim süt kullanımını desteklemesi için Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğuna (ECOWAS) ve Afrikalı liderlere çağrıda bulundu.

"Benim Sütüm Yerli (Mon Lait Est Local)" isimli kampanya kapsamında, Senegal, Nijer, Moritanya, Mali, Burkina Faso ve Çad'da faaliyet gösteren kadın süt üreticileri "çevrim içi yürüyüş" gerçekleştirdi.

Zoom uygulaması üzerinden bir araya gelen kadın üreticiler, başta ECOWAS olmak üzere Afrikalı liderlerden yerli üretimi destekleyecek projelere finansman sağlamasını istedi.

Sektörde faaliyet gösteren 55 dernek ve kuruluşun temsilcilerinin de katıldığı programda üreticiler, özellikle Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelen ve büyük ölçüde süt tozu içeren "sahte sütlerin" Afrika pazarını ele geçirmeye başladığı uyarısında bulundu.

İthal sütlerin, avantajlı gümrük tarifeleri nedeniyle, yerli üretim sütlere göre neredeyse yüzde 50 daha ucuza satıldığı uyarısında bulunan üreticiler, bu nedenle sektörde ciddi iş gücü kaybının yaşandığına vurgu yaptı.

Üreticiler, 2 yıl önce başlayan kampanya sayesinde Senegal'de yerli üretim sütlerdeki vergilerin kaldırıldığını, Burkina Faso'da da okul kantinlerinde sadece yerel üretim sütlerin satıldığını ifade etti.

Burkina, Senegal, Afrika, Çad, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batı Afrikalı kadınlar yerli süt kullanımı için 'çevrim içi yürüyüş' düzenledi - Son Dakika


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