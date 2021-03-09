Batı Akdeniz, 135 ülkeye sebze meyve ihraç ediyor - Son Dakika

Batı Akdeniz, 135 ülkeye sebze meyve ihraç ediyor

09.03.2021 11:35
Batı Akdeniz, 135 ülkeye sebze meyve ihraç ediyor, System.String[]

Almanya, Rusya, Ukrayna ve Romanya başta olmak üzere 135 ülkeye yaş sebze meyve satan Batı Akdeniz bölgesi, yılın ilk 2 ayında bu ürünlerin dış satımında yüzde 26,58'lik artışa imza attı.

Almanya, Rusya, Ukrayna ve Romanya başta olmak üzere 135 ülkeye yaş sebze meyve satan Batı Akdeniz bölgesi, yılın ilk 2 ayında bu ürünlerin dış satımında yüzde 26,58'lik artışa imza attı.

Örtü altı tarımda söz sahibi olan Antalya ile Isparta ve Burdur'un yer aldığı Batı Akdeniz bölgesinde ihracat artmaya devam ediyor. Özellikle yaş sebze ve meyve dış satımı, üreticinin ve ihracatçının yüzünü güldürüyor.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği verilerine göre, ocak-şubat döneminde bölgeden yapılan yaş sebze meyve ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,58 artarak 128 milyon 727 bin 381 dolara ulaştı.

En fazla ihracat yapılan ülkeler, Almanya, Rusya, Romanya, Bulgaristan ve Ukrayna oldu.

İhracat şampiyonu domates

Bölgenin yaş sebze meyve ihracatında 38 milyon 285 bin 881 dolarla domates ilk sırada yer aldı. Geçen yılın aynı dönemine göre domates ihracatı yaklaşık yüzde 4 artış gösterdi.

Domatesi, 32 milyon 700 bin dolarla biber, 15 milyon 442 bin 651 dolarla nar ve 15 milyon 78 bin dolarla salatalık takip etti.

Özellikle Isparta'da yoğun şekilde üretilen elmanın ihracatından da 10 milyon 659 bin dolar sağlandı.

"Kış döneminde 3 domatesten 2'si Antalya'da üretiliyor"

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, tarımda Antalya'nın önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Kentin ihracat potansiyelinde tarımın lokomotif sektör olduğunu belirten Çandır, " Türkiye'nin yaş sebze ve meyve ihracatının yaklaşık yüzde 25'i sadece Antalya'dan gerçekleştiriliyor. Örtü altı tarımda lider Antalya'nın da bulunduğu bölge, yaş sebze ve meyvede sadece ülkesinin değil, yurt dışı ihtiyacını da karşılıyor." dedi.

Örtü altı yetiştiriciliğinde domates, fasulye, biber, mantar, patlıcan, salatalık gibi ürünlerin yüzde 50'sinden fazlasının Antalya'da üretildiğine işaret eden Çandır, kış döneminde 3 domatesten 2'sinin Antalya'da yetiştirildiğini dile getirdi.

Çandır, portakal, muz, avokado, çilek, yenidünya, kavun, bakla, karpuz, elma, limon, zeytin, armut, keçiboynuzu, nar gibi ürünlerin potansiyelinin de yüksek olduğunu bildirdi.

Antalya'nın örtü altı tarımın dışında zengin ürün çeşitliliğine de sahip olduğunu belirten Çandır, özellikle avokado üretiminin yüzde 81'inin Antalya'da yapıldığını ifade etti.

"Kotaya rağmen sektör bir başarıya imza attı"

Yaş sebze meyve ihracatı yapan bir şirketin sahibi Abdullah Bulut da özellikle salgın sürecinde sektörün ihracatta yüz güldürdüğünü söyledi.

Bölgeden 135 ülkeye ürün gönderdiklerini dile getiren Bulut, "Rusya'nın domatese uyguladığı kotaya rağmen sektör önemli bir başarıya imza attı. Kotanın bir an önce kaldırılmasını bekliyoruz. İnsanların sağlıklı beslenebilmesi için taze sebze ve meyveye ulaşmaları engellenemez. Özellikle salgın döneminde önemi artan ürünlerin, sorunsuz bir şekilde dünya insanlarına ulaşması gerekir." dedi.

Akdeniz, Ukrayna, Almanya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batı Akdeniz, 135 ülkeye sebze meyve ihraç ediyor - Son Dakika


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