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Batı Akdeniz Bölgesi'nin ihracatı 1,35 milyar doları aştı

2 saat önce

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Hakkı Bahar, birlik üyesi ihracatçıların bu yılın 9 aylık döneminde gerçekleştirdiği ihracatın 1 milyar 354 milyon 703 bin 378 dolara ulaştığını bildirdi.

Batı Akdeniz Bölgesi'nin ihracatı 1,35 milyar doları aştı, System.String[]

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Hakkı Bahar, birlik üyesi ihracatçıların bu yılın 9 aylık döneminde gerçekleştirdiği ihracatın 1 milyar 354 milyon 703 bin 378 dolara ulaştığını bildirdi.

Bahar, yaptığı yazılı açıklamada, bölgeden sadece eylülde 137 milyon 432 bin 564 dolarlık ihracat yapıldığını, 9 aylık dönemde ihracatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 artış yaşandığını vurguladı.

Batı Akdeniz'den 9 ayda 1 milyar 354 milyon 703 bin 378 dolarlık ihracat gerçekleştiğini belirten Bahar, en fazla ihracat yapan sektörün 340 milyon 794 bin 936 dolar ile maden ve metal sektörü, en fazla ihracat yapılan ülkenin de Çin olduğunu kaydetti.

Bu dönemde en yüksek ihracat artışının savunma ve havacılık sektöründe yaşandığına işaret eden Bahar, şunları kaydetti:

"Bu sektör geçen yılın 9 aylık döneminde 12 milyon 932 bin dolar olan ihracatını bu yılın 9 ayında yüzde 272 artırarak, 48 milyon 198 bin dolara yükseltti. Yine bu dönemde ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektörü ile demir ve demir dışı metaller sektörünün ihracatı geçen yılın aynı dönemine oranla sırasıyla yüzde 10,22 ve yüzde 32,19 artış gösterdi. Bu dönemde Özbekistan'a gerçekleşen ihracat yüzde 80, İspanya'ya gerçekleşen ihracat yüzde 85 Türkmenistan'a gerçekleşen ihracat yüzde 132 artış gösterdi."

Türkiye geneli ihracatın 9 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 artış gösterdiğini hatırlatan Bahar, Batı Akdeniz Bölgesi'nden gerçekleşen ihracat artışının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu bildirdi.

Batı Akdeniz Bölgesi, İhracat, Akdeniz, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 03:24 Kaynak: AA
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