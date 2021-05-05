Batı Akdeniz Bölgesi'nin ihracatı artış trendini sürdürüyor

Batı Akdeniz Bölgesi'nden bu yılın 4 ayında 837 milyon 563 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, ocak-nisan döneminde bölgeden yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,73 arttı.

Geçen yılın ilk 4 ayında 599 milyon 403 bin dolar olan ihracat, bu yılın aynı döneminde 837 milyon 563 dolara çıktı.

Bölgeden en fazla ihracatı yapılan sektör yaş sebze ve meyve oldu.

Geçen yıl aynı döneminde 195 milyon 24 bin dolar olarak gerçekleşen yaş sebze ve meyve ihracatı, bu yıl yüzde 33,34'lük artışla 260 milyon 48 bin dolara yükseldi.

Bölgeden ayrıca 155 milyon 531 bin dolarlık maden ve metaller, 88 milyon 268 bin dolarlık ağaç mamulleri ve orman ürünleri, 69 milyon 756 bin dolarlık kimyevi maddeler ve mamulleri, 61 milyon 631 bin dolarlık makine ve aksamları ile 202 milyon 329 bin dolarlık diğer sektörlerden dış satım gerçekleşti.

Ülkeler sıralamasında ise 89 milyon 534 bin dolar ile Çin ilk sırada yer aldı. Çin'i sırasıyla 72 milyon 371 bin dolar ile Özbekistan, 63 milyon 759 bin dolar ile Rusya Federasyonu izledi.