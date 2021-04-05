Batı Akdeniz'de ihracat "hız kesmeden" devam ediyor - Son Dakika

Batı Akdeniz'de ihracat "hız kesmeden" devam ediyor

05.04.2021 11:09
Batı Akdeniz'de ihracat

Antalya, Isparta ve Burdur'un bulunduğu Batı Akdeniz Bölgesi'nin 3 aylık ihracat rakamı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,23 arttı.

Antalya, Isparta ve Burdur'un bulunduğu Batı Akdeniz Bölgesi'nin 3 aylık ihracat rakamı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,23 arttı.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinin verilerine göre, 1 Ocak - 31 Mart döneminde 3 kentten 32 sektörde 135 ülkeye yapılan ihracat rakamı 614 milyon 288 bin 341 dolara ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde 457 milyon 632 bin 968 dolarlık ihracat yapan bölgenin, bu yılki yurt dışı satışında yüzde 34,23'lük artış kaydedildi.

İhracat şampiyonu yaş sebze ve meyve sektörü

Bölgeden en fazla ihracatı yapılan sektör yaş sebze ve meyve oldu. Geçen yıl aynı dönemde 153 milyon 355 bin dolarlık ihracata imza atan sektör, bu yıl yüzde 28,34'lük artışla 196 milyon 811 bin 681 dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Sektörde salgına rağmen artan ihracat, hem üreticinin hem de ihracatçının yüzünü güldürdü.

Yaş sebze ve meyve sektörünü, 112 milyon 247 bin 874 dolarlık ihracatla maden ve metaller sektörü takip etti. Bu sektörde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,28'lik bir artış yaşandı.

En fazla ihracat yapılan sektörler sıralamasında üçüncü olan ağaç mamulleri ve orman ürünlerinde de geçen yıla göre yüzde 52'lik bir artışla 62 milyon 613 bin dolarlık dış satım kaydedildi.

Kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründe de ihracat rakamı yüzde 27,48'lik artışla 52 milyon 581 bin dolar olarak gerçekleşti.

Geçen yıl üç ayda 14 milyon 190 bin dolarlık ihracatın yapıldığı makine ve aksamlarında ise bu yıl bu rakam yüzde 171,37'lik artışla 38 milyon 507 bin dolara ulaştı.

Bölgeden sadece mart ayında ise 222 milyon 357 bin dolarlık yurt dışı satışı gerçekleştirildi.

En fazla ihracat Çin'e

Batı Akdeniz'den üç ayda en fazla ihracat 64 milyon 601 bin 397 dolar ile Çin'e gerçekleşti. Geçen yıl üç ayda Çin'e 35 milyon 628 bin 108 dolarlık ihracat yapan bölge, bu yıl ihracatını yüzde 81,32 artırdı.

İkinci sırada ise 47 milyon 683 bin 856 dolarla Rusya yer aldı. Batı Akdeniz'den Rusya'ya yapılan ihracatta da yaklaşık yüzde 20'lik bir artış gerçekleşti.

En fazla ihracatın yapıldığı ülkeler sıralamasında üçüncü konumdaki Özbekistan'a ihracatta ise yüzde 205,50'lik bir artışa imza atıldı. Ülkeye geçen yıl aynı dönemde 15 milyon 369 dolar olan ihracat, bu yıl 47 milyon dolara yaklaştı.

Bölgeden Almanya'ya da yüzde 48,31'lik bir artışla 42 milyon 559 bin 158 dolarlık, Ukrayna'ya da yüzde 15,33'lük bir artışla 33 milyon 927 bin dolarlık ihracat yapıldı.

İhracat rakamları memnun etti

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çandır, AA muhabirine, Batı Akdeniz'in ihracatında lokomotif sektörün tarım olduğunu söyledi.

Bölgede yer alan Antalya'yı tarımın başkenti olarak nitelendiren Çandır, "Antalya'dan 135 ülkeye yaş sebze ve meyve ihracatı yapılmakta. Antalya, zengin ürün çeşidiyle sadece yurt içini değil, yurt dışını da besliyor. Salgın döneminde tarım kurtarıcı rol üstlendi." dedi.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar da bu yıl salgına rağmen hemen hemen tüm sektörlerin ihracatında artış yaşandığını belirtti.

Turizm ve tarım kenti olarak anılan Antalya'nın sanayi konusunda da önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Bahar, "Bölgemizde atletik ve dinamik yapıya sahip sanayicimizin, salgına rağmen bağlantılarını koparmadan üretime devam ettiğini ve talepleri karşıladığını görüyoruz. İhracat rakamları bizleri son derece memnun etti." ifadelerini kullandı.

Batı Akdeniz Bölgesi, Antalya, Akdeniz, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Batı Akdeniz'de ihracat 'hız kesmeden' devam ediyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe taraftarının kadroda görmek istemediği kiralık oyuncular geri dönüyor Fenerbahçe taraftarının kadroda görmek istemediği kiralık oyuncular geri dönüyor Vatandaşlar aşı olmaya gelmeyince Cumhurbaşkanı yalvardı: Ne olur gelin Vatandaşlar aşı olmaya gelmeyince Cumhurbaşkanı yalvardı: Ne olur gelin Survivor yarışmacısı Yağlı Güreş Başpehlivanı İsmail Balaban'a çağrı: O yarışmadan çekilmelisin! Survivor yarışmacısı Yağlı Güreş Başpehlivanı İsmail Balaban'a çağrı: O yarışmadan çekilmelisin! Kredi çekecekler için emsal karar! Müşteriye zorla hayat sigortası yaptıran banka parayı iade edecek Kredi çekecekler için emsal karar! Müşteriye zorla hayat sigortası yaptıran banka parayı iade edecek Çiftçinin tarlasında bulduğu mühimmatın aydınlatma havanı olduğu ortaya çıktı Çiftçinin tarlasında bulduğu mühimmatın aydınlatma havanı olduğu ortaya çıktı Mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri bugün yapılacak Mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri bugün yapılacak 1 gün evli kaldığı eşi tarafından dolandırılan adam yana yakıla hakkını arıyor 1 gün evli kaldığı eşi tarafından dolandırılan adam yana yakıla hakkını arıyor 6 Haziran'da yapılacak LGS başvuruları 5-14 Nisan tarihleri arasında yapılacak 6 Haziran'da yapılacak LGS başvuruları 5-14 Nisan tarihleri arasında yapılacak
Sosyal medyadan tanışıp sevgili olduğu kişi genç avukatı 300 bin TL dolandırdı Sosyal medyadan tanışıp sevgili olduğu kişi genç avukatı 300 bin TL dolandırdı         
12:33
Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul'un proje çalışmaları tamamlandı, kısa sürede başlayacak ve kararlılıkla bitireceğiz Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul'un proje çalışmaları tamamlandı, kısa sürede başlayacak ve kararlılıkla bitireceğiz         
12:08
Türkücü Ceylan'ın kızı Melodi, estetikle bambaşka biri oldu Türkücü Ceylan'ın kızı Melodi, estetikle bambaşka biri oldu         
11:55
104 emekli amiralin imzaladığı Montrö bildirisinin yankıları sürerken bir bildiri de eski milletvekillerinden geldi 104 emekli amiralin imzaladığı Montrö bildirisinin yankıları sürerken bir bildiri de eski milletvekillerinden geldi         
11:21
Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken "Sapık Alihan" gözaltında         
11:18
Ünlü sunucu Buket Aydın, peş peşe göğüs dekolteli pozlarını paylaştı Ünlü sunucu Buket Aydın, peş peşe göğüs dekolteli pozlarını paylaştı         
10:42
Son Dakika! Yargıtay'dan emekli 104 amiralin imza attığı bildiriyle ilgili açıklama: Yargı kurumları yasalar çerçevesinde gereğini ifa edecektir Son Dakika! Yargıtay'dan emekli 104 amiralin imza attığı bildiriyle ilgili açıklama: Yargı kurumları yasalar çerçevesinde gereğini ifa edecektir         
10:35
Google, özel logo ile Sadri Alışık'ın doğum gününü kutladı Google, özel logo ile Sadri Alışık'ın doğum gününü kutladı         
10:27
Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı         
09:59
Apartman yönetiminden tepki çeken uyarı: Köpekler ve kuryeler giremez Apartman yönetiminden tepki çeken uyarı: Köpekler ve kuryeler giremez         
09:58
Cam üzerine Şahmeran işleyen Mardinli sanatkarın ünü Avrupa'ya yayıldı Cam üzerine Şahmeran işleyen Mardinli sanatkarın ünü Avrupa'ya yayıldı         
09:58
Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti         
09:57
Tarlada bulunan 4 gencin ölümündeki sır perdesi aralandı: İntiharlarına 'fakir kokaini' sebep olmuş Tarlada bulunan 4 gencin ölümündeki sır perdesi aralandı: İntiharlarına 'fakir kokaini' sebep olmuş         
09:01
Mutant virüsün bir dakikada bulaşabildiğini belirten uzmanlar uyarıyor: Kalabalık ortamlarda çift maske takın Mutant virüsün bir dakikada bulaşabildiğini belirten uzmanlar uyarıyor: Kalabalık ortamlarda çift maske takın         
08:08
Baskında yakalanan kadın ikinci kattan atladı, eşinin feryatları geceye damga vurdu Baskında yakalanan kadın ikinci kattan atladı, eşinin feryatları geceye damga vurdu         
07:39
Bir Bülent Serttaş vakası daha! Ünlü oyuncu, Damla Sönmez'in oryantal dansına kafa çevirdi Bir Bülent Serttaş vakası daha! Ünlü oyuncu, Damla Sönmez'in oryantal dansına kafa çevirdi         
00:31
Düğün takılarını satarak başladığı işte, 40 bin liralık sermayesini 2.5 milyona çıkardı Düğün takılarını satarak başladığı işte, 40 bin liralık sermayesini 2.5 milyona çıkardı         
11:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2021 12:51:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Batı Akdeniz'de ihracat "hız kesmeden" devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei