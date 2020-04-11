Batı Akdeniz'de Kızılay'a kan bağışı yüzde 85 azaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Batı Akdeniz'de Kızılay'a kan bağışı yüzde 85 azaldı - Son Dakika

Batı Akdeniz'de Kızılay'a kan bağışı yüzde 85 azaldı

33 dakika önce

TÜRK Kızılay Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Tufan Ertop, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar dışarı çıkmayınca, kan bağışında da azalma yaşandığını söyledi.

Batı Akdeniz'de Kızılay'a kan bağışı yüzde 85 azaldı, System.String[]

TÜRK Kızılay Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Tufan Ertop, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar dışarı çıkmayınca, kan bağışında da azalma yaşandığını söyledi. Bağışın Batı Akdeniz bölgesinde yüzde 85 oranında azaldığını söyleyen Dr. Tufan Ertop, virüse karşı tüm önlemleri aldıklarını, kan bağışçılarının endişeye kapılmaması gerektiğini söyledi.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından önlemler artırılırken, vatandaşlara da 'evde kal' çağrıları yapıldı. Toplumun büyük kısmı bu çağrılara uyarken, bu durum kan bağışında ciddi düşüşe neden oldu. Bağış düşünce stoklanan kan sayısında da azalma yaşandı.

Aynı zamanda hastanelerde kan kullanımın da düştüğünü söyleyen Dr. Tufan Ertop, "Türk Kızılay Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi olarak bölgedeki 56 hastanenin kan ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Ancak koronavirüs döneminde, insanların dışarı çıkmaması yönünde yapılan çağrıların ardından dışarıdaki insan popülasyonu ciddi şekilde azaldı. Bunun neticesinde kan bağışlarımızda ciddi bir düşüş yaşandı. Ancak hastanelerde ciddi vakalar dışında tedavi uygulanmadığı için kan kullanımları da azaldı. Ancak sürekli kan alma durumunda olan sürekli hasta grubu, acil ameliyatlarda hala kana ihtiyaç duyuluyor. Stoklu çalıştığımız için bu isteği şimdilik karşılıyoruz" dedi.

'BAĞIŞTAN İMTİNA EDİYORLAR'

Vatandaşların virüs nedeniyle kan bağışında bulunmaktan imtina ettiklerini belirten Dr. Ertop, şöyle konuştu:

"İnsanların koronavirüs önlemleri kapsamında dışarı çıkışlarının azalması nedeniyle kan bağışlarımız yüzde 85 civarında düştü. Elimizdeki stoklarla aradaki farkı kapatmaya çalışıyoruz. Ancak biz Türk Kızılayı olarak kan bağışı için gelen kişiler ve personellerimiz için tüm önlemleri alıyoruz. Çalışma alanlarımız her gün dezenfekte ediliyor. Bağışçılarımızın böyle bir endişeye kapılmasına gerek yok. Ancak dışarı çıkılması gereken elzem durumlardan birisi de kan bağışıdır. Şu ana kadar yapılan tüm çalışmalarda koronavirüsün kan yoluyla bulaştığına dair bir bilgi yok."


Kızılay, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 08:06 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüsü yenen 37 yaşındaki adam, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Servet Yardımcı: Liglerin başlama tarihini mayıs başında tekrar değerlendireceğiz Yapılamayan eğitimlerin telafisi ve yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi Survivor 2020'de son model arabanın kazananları belli oldu
Ebru Polat, sokağa çıkma yasağından sonra market ve fırınların yağmalanmasına tepki gösterdi Ebru Polat, sokağa çıkma yasağından sonra market ve fırınların yağmalanmasına tepki gösterdi         
08:31
Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu         
08:16
Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul'da yollar boş kaldı Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul'da yollar boş kaldı         
08:00
Survivor 2020'de son model arabanın kazananları belli oldu Survivor 2020'de son model arabanın kazananları belli oldu         
07:50
Vatandaşların ekmek ihtiyaçlarının karşılanmasında Vefa Sosyal Destek Grubu devrede olacak Vatandaşların ekmek ihtiyaçlarının karşılanmasında Vefa Sosyal Destek Grubu devrede olacak         
02:16
Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı: Ekmek vatandaşların kapılarına götürülecek Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı: Ekmek vatandaşların kapılarına götürülecek         
00:46
İBB çalışanı 350 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı İBB çalışanı 350 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
00:30
Fırın ve marketlere akın eden vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı Fırın ve marketlere akın eden vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı         
00:28
Wesley Sneijder, Galatasaray'ın başına geçmek istiyor Wesley Sneijder, Galatasaray'ın başına geçmek istiyor         
00:05
Fahrettin Altun'dan vatandaşlara uyarı: Paniğe kapılmayın Fahrettin Altun'dan vatandaşlara uyarı: Paniğe kapılmayın         
23:58
Yoğun bakımdan çıkan İngiltere Başbakanı Johnson ilk kez görüntülendi Yoğun bakımdan çıkan İngiltere Başbakanı Johnson ilk kez görüntülendi         
23:55
Fırın kuyruğundaki vatandaşlar, koronavirüsü umursamadan tekme tokat birbirlerine girdi Fırın kuyruğundaki vatandaşlar, koronavirüsü umursamadan tekme tokat birbirlerine girdi         
23:45
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere 1 yıla kadar hapis cezası ve 3 bin liranın üzerinde para cezası uygulanacak Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere 1 yıla kadar hapis cezası ve 3 bin liranın üzerinde para cezası uygulanacak         
23:30
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağının detaylarını tek tek anlattı Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağının detaylarını tek tek anlattı         
23:13
İBB Başkanı İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberdar değildik İBB Başkanı İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberdar değildik         
23:09
Ali Koç, Teknik Direktör Marc Wilmots ile görüştü Ali Koç, Teknik Direktör Marc Wilmots ile görüştü         
22:53
Bakan Koca, koronavirüs vakasının en çok görüldüğü illeri paylaştı Bakan Koca, koronavirüs vakasının en çok görüldüğü illeri paylaştı         
22:50
Milli Savunma Bakanlığı'nda görevli bir sivil memur koronavirüsten hayatını kaybetti Milli Savunma Bakanlığı'nda görevli bir sivil memur koronavirüsten hayatını kaybetti         
22:28
Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar fırınlara akın etti Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar fırınlara akın etti         
22:20
Kenny Dalglish koronavirüse yakalandı Kenny Dalglish koronavirüse yakalandı         
22:12
Son Dakika: Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehirde sokağa çıkma yasağı başladı Son Dakika: Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehirde sokağa çıkma yasağı başladı         
21:48
Adalet Bakanlığı, cezaevlerinde koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin süresini uzattı Adalet Bakanlığı, cezaevlerinde koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin süresini uzattı         
21:47
46 yaşındaki Vieri, 2. kez baba oldu 46 yaşındaki Vieri, 2. kez baba oldu         
21:45
Bakan Koca'nın 3 gün arayla paylaştığı iki korona haritası arasındaki fark dikkat çekti Bakan Koca'nın 3 gün arayla paylaştığı iki korona haritası arasındaki fark dikkat çekti         
21:39
Mevlana ve Atatürk'e yönelik 'hakaret' suçlaması ile aranan stand-up'çı İstanbul'da yakalandı Mevlana ve Atatürk'e yönelik 'hakaret' suçlaması ile aranan stand-up'çı İstanbul'da yakalandı         
21:23
Yapılamayan eğitimlerin telafisi ve yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi Yapılamayan eğitimlerin telafisi ve yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi         
21:16
Manisa'da madende göçük: 3 ölü, 1 yaralı Manisa'da madende göçük: 3 ölü, 1 yaralı         
21:06
Bakan Koca: İstanbul'da vaka sayısında 2-3 kat artış görmemiş olmamız önemli Bakan Koca: İstanbul'da vaka sayısında 2-3 kat artış görmemiş olmamız önemli         
20:54
Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'de kalmak istiyor Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'de kalmak istiyor         
20:53
Son dakika: İzolasyonun önemine dikkat çeken Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Son dakika: İzolasyonun önemine dikkat çeken Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli         
20:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2020 08:40:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Batı Akdeniz'de Kızılay'a kan bağışı yüzde 85 azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]