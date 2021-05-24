Batı Akdeniz'de yetişen sebze ve meyveler 135 ülkede sofraları lezzetlendiriyor - Son Dakika

Batı Akdeniz'de yetişen sebze ve meyveler 135 ülkede sofraları lezzetlendiriyor

24.05.2021 10:58
Batı Akdeniz'de yetişen sebze ve meyveler 135 ülkede sofraları lezzetlendiriyor, System.String[]

Almanya, Rusya, Ukrayna ve Romanya başta olmak üzere 135 ülkeye yaş sebze meyve gönderen Batı Akdeniz Bölgesi, yılın 4 ayında bu ürünlerde 260 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Almanya, Rusya, Ukrayna ve Romanya başta olmak üzere 135 ülkeye yaş sebze meyve gönderen Batı Akdeniz Bölgesi, yılın 4 ayında bu ürünlerde 260 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Antalya ile Isparta ve Burdur'un yer aldığı Batı Akdeniz'de yetişen sebze ve meyveler dünyanın dört bir tarafında sofraları lezzetlendiriyor.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği verilerine göre, geçen yıl ilk dört ayda 195 milyon dolarlık sebze ve meyve ihracatının yapıldığı bölgeden bu yıl aynı dönemde, yüzde 33,34 oranında bir artış gerçekleşti. Bölgeden 4 ayda 135 ülkeye 260 milyon dolarlık yaş sebze ve meyve satıldı.

Bölgeden 81 milyon dolarlık domates ihracatı

Yaş sebze ve meyve ihracatında 81 milyon dolarlık yurt dışı satışı ile domates ilk sırada yer aldı. Geçen yılın aynı dönemine göre domates ihracatında da yüzde 11 oranında bir artış yaşandı. Batı Akdeniz'den domatesi en fazla alan ülke ise Romanya oldu.

Domatesi 72 milyon dolarlık ihracat ile biber takip etti. Geçen yıl 49 milyon 335 bin dolarlık biber satışının yapıldığı bölgeden, bu yıl yüzde 45,50'lik bir artışa imza atıldı. Batı Akdeniz Bölgesi, bu dönemde en fazla biberi Almanya'ya sattı.

Isparta elmasının ihracatında yüzde 127'lik artış

En fazla ihracatı gerçekleştirilen ürünler arasında üçüncü sırada elma yer aldı. Büyük bir bölümü Isparta'da yetişen elmadan, bu yıl yaklaşık 22 milyon dolarlık bir ihracat sağlandı. Geçen yıl 9,5 milyon dolarlık yurt dışı satışının yapıldığı elmada, bu yıl yüzde 127'lir bir artış kayıtlara geçti. Elma, en fazla ise Hindistan'a gönderildi.

Listede dördüncü sırada yer alan kornişon hıyarda ise yüzde 59,78'lik bir artışla 19 milyon 300 bin dolarlık ihracat gerçekleşti. Hıyar satışı da en fazla Bulgaristan'a yapıldı.

Bu dönemde listeye giren diğer bir ürün ise nar oldu. Geçen yıl 13 milyon dolarlık ihracatın yapıldığı narda, bu yıl yüzde 29'luk bir artışla 17 milyon dolara ulaştı. Nar da en fazla Almanya'ya ihraç edildi.

"4 meyve ve sebzeden birini Antalya ihraç ediyor"

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, AA muhabirine, Antalya'dan yaş sebze ve meyve, tarım ve gıda ile süs bitkileri ihracatlarında önemli bir artış yaşandığını söyledi.

Antalya'nın tarım sektörü açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Çandır, kentin zengin ürün çeşitliliğiyle sadece Türkiye'ye değil, yurt dışına da hitap ettiğini bildirdi. Salgın sürecinde özellikle sebze ve meyve ihracatında ciddi artış yaşandığını aktaran Çandır, "Türkiye'nin yaş sebze ve meyve ihracatının yüzde 26'sı Antalya'dan yapılıyor. Bugün 4 meyve ve sebzeden birini Antalya ihraç ediyor." dedi.

Elma üretiminde önemli bir potansiyel yakalandı

Isparta Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Adar da Isparta'nın özellikle elma ihracatında ön plana çıktığını vurguladı. Bu yıl üreticinin tamamen yurt dışına açıldığına değinen Adar, "Elma ihracatında üreticimiz önemli bir potansiyeli yakaladı, yaklaşık 22 milyon dolarlık bir ihracata imza attı. Bölge açısından önemli bir rakam. Elma ihracatının gelecek yıllarda da artarak devam etmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Elmadan sonra bölgede kiraz sezonunun başlayacağını ifade eden Adar, Isparta olarak bölge ihracatına kiraz ile katkıda bulunmak istediklerini bildirdi.

Isparta, Antalya, Romanya, Akdeniz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Batı Akdeniz'de yetişen sebze ve meyveler 135 ülkede sofraları lezzetlendiriyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Peş peşe tatil karelerini paylaşan Demet Özdemir, fotoğraflarıyla kendisine hayran bırakıyor Peş peşe tatil karelerini paylaşan Demet Özdemir, fotoğraflarıyla kendisine hayran bırakıyor Dolar haftaya düşüşle başladı! 8,39 liradan satılıyor Dolar haftaya düşüşle başladı! 8,39 liradan satılıyor Suudi Arabistan, hac kurallarını duyurdu: Kişi sayısı sınırlı, taşlar bile paketlerde verilecek Suudi Arabistan, hac kurallarını duyurdu: Kişi sayısı sınırlı, taşlar bile paketlerde verilecek Husumetli ailelerin silahlı kavgasında hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor! Anne karnındaki bebek de yaşama tutunamadı Husumetli ailelerin silahlı kavgasında hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor! Anne karnındaki bebek de yaşama tutunamadı Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi g.t memeye sahip bir kadın için o kadar kolay ki Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi g.t memeye sahip bir kadın için o kadar kolay ki AK Partili başkanın geçmişte partisini eleştirdiği paylaşımlar ortalığı karıştırdı! Gelen tepkilerin ardından görevinden istifa etti AK Partili başkanın geçmişte partisini eleştirdiği paylaşımlar ortalığı karıştırdı! Gelen tepkilerin ardından görevinden istifa etti Bakan Fahrettin Koca'nın da çok önem verdiği Yapay Zeka Projesi'ne dünyadan ilgi büyük Bakan Fahrettin Koca'nın da çok önem verdiği Yapay Zeka Projesi'ne dünyadan ilgi büyük Rafet El Roman'ın kızı Su'dan nefes kesen pozlar Rafet El Roman'ın kızı Su'dan nefes kesen pozlar

Son Dakika Haberleri
11:03 Kısıtlama sırasında otel terasındaki meşaleli doğum günü partisi kamerada
11:00 Peş peşe tatil karelerini paylaşan Demet Özdemir, fotoğraflarıyla kendisine hayran bırakıyor
10:56 Milyonlarca esnafa 1000 liralık gelir kaybı desteği, bugün hesaplara yatmaya başladı
10:52 Dolar haftaya düşüşle başladı! 8,39 liradan satılıyor
10:46 Altın haftaya düşüşle başladı! 508 liradan satılıyor
10:36 Can çekişen arkadaşının yanından bir saniye ayrılmayan vefalı kedi
10:23 Çok nadir bulunan pembe-mor renkli elmas, 246 milyon liraya satıldı
10:22 Burak Yılmaz, şampiyonluğun ardından telefona sarıldı: Anneciğim, şampiyon olduk!
10:19 Acun Ilıcalı eğitim sektörüne girdi! Acun Medya Akademi kuruldu
10:07 Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi g.t memeye sahip bir kadın için o kadar kolay ki
Kısıtlama sırasında otel terasındaki meşaleli doğum günü partisi kamerada Kısıtlama sırasında otel terasındaki meşaleli doğum günü partisi kamerada         
11:03
Milyonlarca esnafa 1000 liralık gelir kaybı desteği, bugün hesaplara yatmaya başladı Milyonlarca esnafa 1000 liralık gelir kaybı desteği, bugün hesaplara yatmaya başladı         
10:57
Altın haftaya düşüşle başladı! 508 liradan satılıyor Altın haftaya düşüşle başladı! 508 liradan satılıyor         
10:47
Can çekişen arkadaşının yanından bir saniye ayrılmayan vefalı kedi Can çekişen arkadaşının yanından bir saniye ayrılmayan vefalı kedi         
10:37
Burak Yılmaz, şampiyonluğun ardından telefona sarıldı: Anneciğim, şampiyon olduk! Burak Yılmaz, şampiyonluğun ardından telefona sarıldı: Anneciğim, şampiyon olduk!         
10:22
İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil'den Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili kaos uyarısı: Bu oyunları görüyoruz! İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil'den Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili kaos uyarısı: Bu oyunları görüyoruz!         
09:41
Kırklareli'nde dikkat çeken koronavirüs tedbiri: Toplantı, gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı Kırklareli'nde dikkat çeken koronavirüs tedbiri: Toplantı, gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı         
09:30
Tuncay Özkan'dan iddialı sözler: Kılıçdaroğlu aday olursa yüzde yüz kazanır Tuncay Özkan'dan iddialı sözler: Kılıçdaroğlu aday olursa yüzde yüz kazanır         
09:12
İşte Sedat Peker'in 7'nci videosunda ismi geçen Halil Falyalı hakkındaki tüm detaylar İşte Sedat Peker'in 7'nci videosunda ismi geçen Halil Falyalı hakkındaki tüm detaylar         
21:27
Bambu ağaçları gitti, toplantı salonu geldi! Peker'in yeni video çektiği yer de deşifre oldu Bambu ağaçları gitti, toplantı salonu geldi! Peker'in yeni video çektiği yer de deşifre oldu         
21:05
Sedat Peker'in Savaş Buldan iddialarına Pervin Buldan'dan yorum: Yargılanmaları için girişimde bulunacağız Sedat Peker'in Savaş Buldan iddialarına Pervin Buldan'dan yorum: Yargılanmaları için girişimde bulunacağız         
20:29
Putin'in gizli sevgilisi diye tanınıyor! İkiz bebek doğurduktan sonra ilk kez konuştu Putin'in gizli sevgilisi diye tanınıyor! İkiz bebek doğurduktan sonra ilk kez konuştu         
19:14
Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ile korumasının gözaltına alındığı anlar kameralara yansıdı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ile korumasının gözaltına alındığı anlar kameralara yansıdı         
18:08
Kardeşi Atilla Peker'in gözaltına alınmasına Sedat Peker'den ilk tepki: Neden sadece benim kardeşimi alıyorsunuz? Kardeşi Atilla Peker'in gözaltına alınmasına Sedat Peker'den ilk tepki: Neden sadece benim kardeşimi alıyorsunuz?         
17:40
Hacamat faciayla bitti! Makatına çay bardağı kaçan adam, rezaleti 1 hafta sonra fark etti Hacamat faciayla bitti! Makatına çay bardağı kaçan adam, rezaleti 1 hafta sonra fark etti         
17:26
8 yıl önce Suriye'den gelen adam, volkanik dağın eteklerinden toplayıp işlediği taşların tanesini bin liradan satıyor 8 yıl önce Suriye'den gelen adam, volkanik dağın eteklerinden toplayıp işlediği taşların tanesini bin liradan satıyor         
14:44
Şizofreni hastası oğlunu tekme atarak surlardan iten anne tutuklandı Şizofreni hastası oğlunu tekme atarak surlardan iten anne tutuklandı         
17:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2021 11:11:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Batı Akdeniz'de yetişen sebze ve meyveler 135 ülkede sofraları lezzetlendiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement