Batı Akdeniz'deki yüksek gerilim hatlarındaki leylek yuvaları güvenli direklere taşınıyor - Son Dakika

Antalya, Isparta ve Burdur'daki yüksek gerilim hatları nedeniyle risk taşıyan leylek yuvaları özel hazırlanan direklere taşınıyor.

Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ'den (AEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü iş birliğinde, Batı Akdeniz'deki leyleklerin yüksek gerilim hatlarından olumsuz etkilenmemesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Çalışmada, leyleklerin göç güzergahları üzerindeki hatlar izolasyon malzemeleriyle kaplanarak, risk teşkil eden yuvalar güvenli noktalara yerleştiriliyor.

Elektrik direklerindeki leylek yuvaları, yine aynı bölgede hazırlanan yeni platformlara zarar verilmeden yerleştiriliyor. Yuvalar, özel olarak tasarlanan altlık sayesinde korunaklı şekilde yeni sahiplerini bekliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, leyleklerin binlerce kilometre yol kat ettikten sonra eski yuvalarını bulduklarını belirtti.

Elektrik dağıtım hizmeti verdikleri bölgelerin kuşların göç güzergahlarında kaldığına dikkati çeken Müdüroğlu, şöyle devam etti:

"Başta leylekler olmak üzere göçmen kuşlarımızın yolculukları sırasında zarar görmemesi için elektrik hatlarımızda yıllardır izolasyon çalışması yapıyoruz. Ancak ne yazık ki bazı yuvalar yüksek gerilim hatlarına çok yakın. AEDAŞ olarak bir yandan kesintisiz enerji için her türlü tedbiri alırken diğer yandan da doğal yaşamı koruyup gözetmeye çalışıyoruz."

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Mahmut Temel de yaban hayatının korunması ve desteklenmesi konusunda ciddi çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

Temel, Akdeniz bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde bu çalışmanın yaygınlaşmasının faydalı olacağını kaydetti.