Batı Akdeniz'den 6 ayda 921 milyon dolarlık ihracat
1 saat önce
BAİB Başkanı Bahar, "Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayan Batı Akdeniz'den yılın ilk yarısında 921 milyon 455 bin 278 dolarlık ihracat gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:02
BAİB Başkanı Bahar, " Antalya
, Burdur
ve Isparta
illerini kapsayan Batı Akdeniz
'den yılın ilk yarısında 921 milyon 455 bin 278 dolarlık ihracat gerçekleşti." dedi.
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