Son Dakika Haberleri: Batı Akdeniz'den 6 ayda 921 milyon dolarlık ihracat
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Batı Akdeniz'den 6 ayda 921 milyon dolarlık ihracat

1 saat önce

BAİB Başkanı Bahar, "Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayan Batı Akdeniz'den yılın ilk yarısında 921 milyon 455 bin 278 dolarlık ihracat gerçekleşti.

Batı Akdeniz'den 6 ayda 921 milyon dolarlık ihracat, System.String[]
BAİB Başkanı Bahar, " Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayan Batı Akdeniz'den yılın ilk yarısında 921 milyon 455 bin 278 dolarlık ihracat gerçekleşti." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:02 
Ekonomi
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