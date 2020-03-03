Batı Akdeniz'den ilk iki ayda 316 milyon 136 bin dolarlık ihracat - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Batı Akdeniz'den ilk iki ayda 316 milyon 136 bin dolarlık ihracat - Son Dakika Ekonomi

Batı Akdeniz'den ilk iki ayda 316 milyon 136 bin dolarlık ihracat

6 saat önce

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Hakkı Bahar, bölgelerinden ilk iki ayda yapılan ihracatın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,82 artışla 316 milyon 136 bin 923 dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Batı Akdeniz'den ilk iki ayda 316 milyon 136 bin dolarlık ihracat, System.String[]

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Hakkı Bahar, bölgelerinden ilk iki ayda yapılan ihracatın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,82 artışla 316 milyon 136 bin 923 dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.


Bahar, yaptığı açıklamada, Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz'den birlik üyelerinin ocak-şubat aylarında 316 milyon 136 bin 923 dolar ihracat gerçekleştirdiğini belirtti.


Bölgeden geçen yılın aynı dönemine göre yapılan ihracatın yüzde 1,82 oranında arttığını kaydeden Bahar, 2020'nin ilk iki ayında en fazla ihracatı yaş meyve ve sebze sektörünün gerçekleştirdiğini vurguladı.


Yaş meyve ve sebze sektörü ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,33 artarak 49 milyon 425 bin 959 dolara ulaştığını aktaran Bahar, "Bölgemizden bu dönemde en fazla ihracat 10 milyon 283 bin 532 dolar ile Rusya Federasyonu'na yapıldı. Bu dönemde Ukrayna'ya gerçekleşen ihracat yüzde 36,59, Almanya'ya gerçekleşen ihracat yüzde 26,1 artış gösterdi." ifadelerini kullandı.

Hakkı Bahar, Akdeniz, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 06:02 Kaynak: AA
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