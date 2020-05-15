Batı Akdeniz'den maden, metal ve sanayi ürünü ihracatı arttı

Batı Akdeniz'den, bu yılın başından 13 Mayıs tarihine kadar 344,3 milyon dolarlık maden, metal ve sanayi ürünleri ihracatı yapıldığı bildirildi.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinden (BAİB) yapılan açıklamaya göre, birlik üyesi ihracatçıların maden, metal ve sanayi ürünleri dış satımı 1 Ocak-13 Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14 artış gösterdi.

Söz konusu dönemde 344 milyon 324 bin 493 dolarlık maden, metal ve sanayi ürünleri ihracatı gerçekleştirildi.

Bu dönemde en fazla ihracat 55 milyon 629 bin 261 dolarla Çin Halk Cumhuriyeti'ne yapılırken, bu ülkeye geçen yılın aynı dönemine göre işlenmiş mermer ihracatının yüzde 14, işlenmiş traverten ürünleri ihracatının da yüzde 88 artması dikkati çekti.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BAİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdullah Bulut, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerinin tüm dünyada hissedildiği bu dönemde bölgenin vatansever ihracatçılarının tüm güçleriyle çalışarak cari açık probleminin aşılması için mücadele ettiğini belirtti.

Bulut, şunları kaydetti:

"Dünya genelinde daha önce hiç karşılaşılmamış büyüklükte bir salgınla mücadele ettik. Salgının ticarette yarattığı olumsuzluklara karşı hızlı şekilde tedbir almamız bizleri bir adım ileriye taşıdı. Dünya çapında uzun zamandır devam eden ekonomik ve sosyal tedbirlerin artık yeni normali tanımlaması sonucunda ihracatımızda yaşanan daralmanın sona ereceğine inanıyoruz."