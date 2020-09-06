Batı Akdeniz'den yaş sebze meyve ihracatı yüzde 26 arttı

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz'den yılın 8 ayında yaş sebze ve meyve ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,34 artarak 389 milyon 746 bin dolar oldu.

AA muhabirinin Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, 1 Ocak-31 Ağustos döneminde bölgeden 1 milyar 206 milyon 526 bin 815 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Bu dış satımın 389 milyon 746 bin 204 dolarlık kısmı, Antalya'nın söz sahibi olduğu yaş sebze ve meyve sektöründe yapıldı. Geçen yıl aynı dönemde 308 milyon 488 bin dolarlık ihracatın yapıldığı sektörde, bu yıl yüzde 26,34'lük artış gerçekleşti.

Geçen yıl ağustosta 23 milyon 398 bin dolarlık yaş sebze ve meyve ihracatı gerçekleştiren bölge, bu yıl ise aynı ayda 31 milyon 835 dolarlık ihracat rakamına ulaştı.

Domates sırasını kaptırmadı

Yaş sebze ve meyve sektöründe en fazla ihracat her dönem olduğu gibi domateste gerçekleştirildi. 8 ayda bölgeden yapılan domates ihracatı 91 milyon 615 bin 772 dolar oldu. Sektörde ikinci sırada ise kiraz yer aldı. Bu dönemde bölgeden 77 milyon 365 bin 676 dolarlık kiraz ihraç edildi.

Sektörden en fazla ihracatı gerçekleştirilen diğer ürünler ise tatlı biber, kırmızı biber, sivri biber, nar, hıyar, bal kabağı ve kayısı oldu.

Batı Akdeniz'den 8 ayda maden ve metaller sektöründe 236 milyon 399 bin, ağaç mamulleri ve orman ürünlerinden 114 milyon 764 bin, kimyevi maddeler ve mamullerinden 110 milyon 760 bin, demir ve demir dışı metaller grubundan da 58 milyon 794 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Tüm sektörlerde sadece ağustos ayında yapılan ihracat rakamı ise 134 milyon 621 bin 728 dolar oldu.

Ağustos ihracat rakamlarına göre ilk sırada 31 milyon 900 bin dolarlık ihracat ile maden ve metaller sektörü ilk sırada yer aldı.

En fazla ihracat Çin'e yapıldı

Bölgeden 1 Ocak-31 Ağustos döneminde en fazla ihracatın yapıldığı ülke Çin oldu. Çin'e 8 ayda 125 milyon 324 bin 350 dolarlık ürün satıldı.

Almanya 110 milyon 765 bin 504 dolarla ikinci, Rusya ise 99 milyon 86 bin 632 dolarla üçüncü sırada yer aldı.