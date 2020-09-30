Batı Akdeniz için fırtına uyarısı - Son Dakika

Batı Akdeniz'in batısında bugün öğleden sonra fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, rüzgarın, Batı Akdeniz'in batısında bugün öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 kilometre/saat) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.
Fırtınanın, yarın gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 12:29 - Kaynak: AA
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