Batı Akdeniz için fırtına uyarısı - Son Dakika

Batı Akdeniz'in batısında bugün öğleden sonra fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, rüzgarın, Batı Akdeniz'in batısında bugün öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 kilometre/saat) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Fırtınanın, yarın gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.