Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinde olağanüstü seçimli genel kurul 1 Temmuz'da yapılacak

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinin (BAİB) 1 Temmuz'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulunda yeni yönetim belirlenecek.

Hakkı Bahar'ın başkanlığındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerinden 15 kişinin istifa etmesinin ardından yetkinin genel sekreterliğe devrolduğu BAİB'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle yapılamayan olağanüstü seçimli genel kurul için tarih belirlendi.

Genel kurul, 1 Temmuz Perşembe saat 13.00'te EXPO 2016 Antalya Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Çoğunluğun sağlanamaması halinde ise genel kurul 2 Temmuz Cuma aynı saat ve yerde yapılacak.

BAİB Başkan Yardımcısı Ergin Civan ile yönetim ve denetim kurulu üyesi 14 kişi, 15 Mayıs 2020'de istifa etmiş, salgın tedbirleri nedeniyle genel kurul yapılamadığı için BAİB'deki yetki Genel Sekreter Güliz Akel Çetinkaya'ya devredilmişti.