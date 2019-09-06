Batı Akdeniz ihracatı 1 milyar 218 milyon dolar oldu

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar, "Batı Akdeniz bölgesinde geride kalan 8 ayda gerçekleşen ihracat 1 milyar 218 milyon 135 bin 148 dolara yükseldi. Bölgemizden sadece Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla 127 milyon 262 bin dolar ihracat gerçekleşti" dedi.



Batı Akdeniz bölgesinde geride kalan 8 ayda gerçekleşen ihracat 1 milyar 218 milyon 135 bin 148 dolara yükseldi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar, sadece Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla 127 milyon 262 bin dolar ihracat gerçekleştiğini aktardı.



8 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,91 oranında ihracat artış yaşandığını paylaşan Bahar, "Bu oran sadece Ağustos ayında yüzde 10,05 oldu. Batı Akdeniz'den ilk 8 aylık dönemde en fazla ihracatı yaş meyve sebze sektörü gerçekleştirirken, en fazla ihracat Çin Halk Cumhuriyeti'ne yapıldı. Yaş meyve sebze sektörünün 8 ayda gerçekleştirdiği ihracat yüzde 1,64 gerileme ile 308 milyon 642 bin 977 dolar oldu. Sektörün yıl sonuna kadar bu rakamı 500 milyon dolar seviyesine çıkarması bekleniyor. Ağustos ayında en ciddi ihracat artışı savunma ve havacılık sektöründe yaşandı. Sektör geçen yılın ağustos ayında 189 bin dolar olan ihracatını 2019 yılı Ağustos ayında yüzde 1641 oranında artışla 3 milyon 305 bin dolara yükseltti" ifadelerinde bulundu.



" Özbekistan'a gerçekleşen ihracat yüzde 100'e yaklaştı"



Bölgede her zaman olduğu gibi bu dönemde de en fazla ihracatın Çin Halk Cumhuriyeti'ne yapıldığını ifade eden Bahar, "Bu dönemde Özbekistan'a gerçekleşen ihracat yüzde 100'e yaklaştı. Özbekistan'a gerçekleşen ihracatın yılın ilk gününden bu yana rekor oranda artışla yükselmesi gelecek adına umut verdi. İrlanda'ya gerçekleşen ihracatta ise artış yüzde bini aştı. 8 aylık dönemde Antalya, Burdur ve Isparta'dan İrlanda'ya yüzde 1113 oranında artışla 8.7 milyon dolar ihracat gerçekleşti. Bu rekor artış İrlanda'ya gerçekleşen ihracatın uzun vadede daha yüksek rakamlara ulaşacağının sinyallerini verdi" diye belirtti. - ANTALYA