Batı Akdeniz ihracatı 1 milyar 354 milyon 703 bin 378 dolar oldu
1 saat önce
Akdeniz bölgesinde geride kalan 9 ayda gerçekleşen ihracat 1 milyar 354 milyon 703 bin 378 dolara yükseldi.
Akdeniz bölgesinde geride kalan 9 ayda gerçekleşen ihracat 1 milyar 354 milyon 703 bin 378 dolara yükseldi. Sadece Eylül ayında 137 milyon 432 bin 564 dolar ihracat gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:51
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