Son Dakika Haberleri: Batı Akdeniz ihracatı 1 milyar 354 milyon 703 bin 378 dolar oldu
Son Dakika Ekonomi Batı Akdeniz ihracatı 1 milyar 354 milyon 703 bin 378 dolar oldu

Batı Akdeniz ihracatı 1 milyar 354 milyon 703 bin 378 dolar oldu

1 saat önce

Akdeniz bölgesinde geride kalan 9 ayda gerçekleşen ihracat 1 milyar 354 milyon 703 bin 378 dolara yükseldi.

Batı Akdeniz ihracatı 1 milyar 354 milyon 703 bin 378 dolar oldu, System.String[]

Akdeniz bölgesinde geride kalan 9 ayda gerçekleşen ihracat 1 milyar 354 milyon 703 bin 378 dolara yükseldi. Sadece Eylül ayında 137 milyon 432 bin 564 dolar ihracat gerçekleşti.

Akdeniz, İhracat, Eylül, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:51 
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