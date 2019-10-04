Batı Akdeniz ihracatı 1 milyar 354 milyon dolar oldu

Batı Akdeniz bölgesinden 9 ayda gerçekleşen ihracat tutarı 1 milyar 354 milyon 703 bin 378 dolar oldu.



Bölgeden sadece Eylül ayında 137 milyon 432 bin 564 dolarlık ihracat gerçekleşti. 9 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,31 oranında ihracat artışı yaşanırken, bu oran sadece Eylül ayında yüzde 7.67 oldu. Batı Akdeniz'den ilk 9 aylık dönemde en fazla ihracatı maden ve metal sektörü gerçekleştirirken, en fazla ihracat Çin Halk Cumhuriyeti'ne yapıldı.



Maden ve metaller sektörünün 9 ayda gerçekleştirdiği ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,58 gerilemesine rağmen, 340 milyon 794 bin 936 dolar ile en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu. Eylül ayında en ciddi ihracat artışı savunma ve havacılık sektöründe yaşandı. Sektör geçen yılın ilk 9 aylık döneminde 12 milyon 932 bin dolar olan ihracatını 2019 yılının ilk 9 ayında yüzde 272 oranında arttırarak 48 milyon 198 bin dolara yükseltti. Yine bu dönemde ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektörü ile demir ve demir dışı metaller sektörü geçen yılın aynı dönemine oranla sırasıyla yüzde 10,22 ve yüzde 32,19 artış gösterdi.



Bölgeden bu dönemde de en fazla ihracat Çin Halk Cumhuriyeti'ne yapıldı. Bu dönemde Özbekistan'a gerçekleşen ihracat yüzde 80, İspanya'ya gerçekleşen ihracat yüzde 85, Türkmenistan'a gerçekleşen ihracat yüzde 132 artış gösterdi.



Ayrıca, 2019 yılının ilk 9 ayında Türkiye geneli ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 artış gösterirken, bölgeden gerçekleşen ihracat Türkiye ortalamasının üzerinde artış göstererek yüzde 3,31 oldu. - ANTALYA